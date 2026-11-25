La Cámara en lo Criminal y Correccional 12 de Córdoba estará a cargo del juicio por el crimen de la adolescente de 14 años.

Hoy 21:22

La Justicia de Córdoba definió qué tribunal estará a cargo del juicio oral por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue encontrado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en mayo de 2026. El proceso tendrá como principal acusado a Claudio Barrelier, junto a otras cinco personas imputadas por encubrimiento agravado.

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El sorteo se realizó este miércoles y determinó que la Cámara en lo Criminal y Correccional 12 de Córdoba llevará adelante el debate. El tribunal estará integrado por los jueces Gabriela María Bella, Gustavo Rinaldi y Ana María Lucero.

La abogada Fernanda Alaniz, representante legal del padre de la víctima, confirmó la designación. Por su parte, el abogado de la madre de Agostina, Carlos Nayi, anticipó que el juicio se desarrollará durante el primer semestre de 2027.

Los delitos que enfrenta Claudio Barrelier

Barrelier está acusado de abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y violencia de género.

Además, deberá responder por la presunta privación ilegítima de la libertad agravada y por la tentativa de abuso sexual agravado por el uso de arma contra Milagros Melgarejo, en un hecho anterior que la Fiscalía vinculó con la misma investigación.

Junto al principal imputado también serán juzgados Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz, quienes están acusados de encubrimiento agravado por favorecimiento personal y real.

Los seis imputados permanecen detenidos con prisión preventiva.

El reclamo de la familia y las críticas a la investigación

La elevación de la causa a juicio había quedado firme días atrás, luego de que venciera el plazo para presentar apelaciones contra la resolución del juez de Control sin que ninguna de las partes interpusiera recursos.

Tras conocerse la conformación del tribunal, Alaniz manifestó sus expectativas respecto del desarrollo del proceso y cuestionó la posibilidad de que se intente avanzar con un juicio abreviado.

"No creo que quieran abreviar, sería un escándalo", sostuvo la abogada.

También expresó su disconformidad con el rechazo al pedido de ampliar la investigación contra Viviana Estela Brizuela, madre de Barrelier, y Mario Alberto Muñoz, conocido como "Tele Vieja".

"Me quedé con un sabor agridulce: descartaron todo; increíblemente, es así", manifestó.

Si bien reconoció el trabajo del fiscal Raúl Garzón, consideró que todavía existen aspectos que deberían profundizarse. "La trama es mucho mayor: al margen del femicidio en sí, la olla de delitos es sumamente grande y debería investigarse", agregó.

Cómo fue el crimen de Agostina Vega

El caso ocurrió en mayo de 2026, cuando Agostina desapareció y su cuerpo fue encontrado días después en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba.

La investigación encabezada por el fiscal Garzón reconstruyó una secuencia de acontecimientos que, de acuerdo con la acusación, habría comenzado en una vivienda del barrio Cofico y culminado con el traslado y abandono del cuerpo de la adolescente.

Con la designación del tribunal y la elevación a juicio firme, la causa avanza hacia una nueva instancia judicial que buscará determinar las responsabilidades penales de los seis acusados.