El episodio ocurrió durante el informe de gestión de Diego Santilli en la Cámara alta.

Hoy 21:20

Un momento de tensión se vivió este miércoles en el Senado de la Nación, durante el inicio de la sesión informativa en la que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentó su informe de gestión. El episodio tuvo como protagonistas a la senadora Patricia Bullrich y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, a raíz de la presencia de una muñeca vinculada al reclamo de los trabajadores del Hospital Garrahan.

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La situación comenzó cuando Bullrich, titular del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, tomó la palabra para solicitar que retiraran el objeto de las bancas. La legisladora consideró que su exhibición no correspondía al carácter institucional de la jornada y apeló a las tradiciones de austeridad, seriedad y mesura que, según planteó, deben caracterizar al Senado.

"Les pido, por favor, amablemente que lo retiren; ya lo mostraron, ya lo vieron las cámaras, el periodismo ya lo vio, así que ya lo pueden retirar", expresó frente al resto de los legisladores.

La respuesta de Victoria Villarruel

Ante el planteo, Victoria Villarruel, a cargo de la presidencia del Senado, coincidió en solicitar el retiro de la muñeca, aunque buscó diferenciar la decisión protocolar del posicionamiento frente al conflicto sanitario.

La vicepresidenta aclaró que la medida respondía exclusivamente a las normas institucionales del recinto y que no debía interpretarse como una falta de apoyo al reclamo del hospital pediátrico.

"Les podemos pedir si podemos retirar, no porque no apoyemos el reclamo del Hospital Garrahan, sino simplemente porque es un lugar bastante formal el Senado de la Nación", manifestó.

De esta manera, ambas dirigentes coincidieron en que el objeto debía ser retirado para continuar con el desarrollo de la sesión, aunque Villarruel hizo especial hincapié en que respetar las formas parlamentarias no significaba desconocer las demandas de los trabajadores de la salud.

El episodio se produjo en una jornada atravesada por el debate político y legislativo, durante la presentación del informe de gestión de Santilli ante los senadores.