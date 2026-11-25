La jueza federal investiga a quienes recibieron dosis contra el coronavirus sin integrar los grupos prioritarios durante la pandemia.

Hoy 21:25

La causa conocida como Vacunatorio VIP avanza sobre las personas que recibieron vacunas contra el coronavirus de manera irregular durante la pandemia. La jueza federal María Eugenia Capuchetti comenzó a tomar declaraciones indagatorias a los beneficiarios y este miércoles fue el turno del periodista Horacio Verbitsky, quien aseguró que desconocía que vacunarse antes de tiempo constituía un delito.

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El periodista se presentó en los tribunales de Comodoro Py y respondió las preguntas del fiscal Eduardo Taiano. Durante su declaración, sostuvo: “No sabía que lo que estaba haciendo era ilegal, porque en tal caso no lo hubiese hecho”.

Según su relato, se había comunicado con el entonces ministro de Salud, Ginés González García, para consultar dónde podía recibir la vacuna. Inicialmente, el funcionario le indicó que concurriera al Hospital Posadas, pero luego volvió a llamarlo y le pidió que se presentara en el Ministerio de Salud, donde finalmente recibió la dosis. Verbitsky agregó que no tenía intención de vacunarse, pero que lo convencieron de hacerlo.

Quiénes deberán declarar en la causa

Además de Verbitsky, la investigación alcanza a dirigentes políticos, empresarios y familiares de funcionarios que habrían recibido dosis contra el COVID-19 sin formar parte de los grupos prioritarios establecidos por las autoridades sanitarias.

Entre los próximos citados se encuentran los diputados nacionales Eduardo Valdés y Jorge Taiana, quienes deberán declarar el 2 de diciembre.

También fueron convocados el expresidente Eduardo Duhalde y su esposa, Hilda “Chiche” González de Duhalde, para el 4 de diciembre. En tanto, Juliana Duhalde y María Eva Duhalde fueron citadas para el 9 de diciembre.

El cronograma de indagatorias también incluye a otros particulares y empresarios vinculados con la investigación, entre ellos Florencio Aldrey.

Cómo se originó la causa del Vacunatorio VIP

La investigación comenzó a partir de las revelaciones sobre la existencia de un circuito de vacunación reservado que funcionaba en el Ministerio de Salud y en el Hospital Posadas, durante la gestión de Ginés González García.

El caso tomó estado público en febrero de 2021, cuando el propio Verbitsky reconoció que había recibido una dosis luego de comunicarse con el entonces ministro de Salud.

Según la investigación, en las instalaciones del Ministerio se había montado un vacunatorio improvisado cerca del despacho ministerial, donde se aplicaron dosis a personas que no integraban los grupos habilitados para acceder a la inmunización en esa etapa.

Las indagatorias a los beneficiarios comenzaron el 2 de octubre y se extenderán hasta el 9 de diciembre. Algunos de los imputados solicitaron declarar por videoconferencia para evitar el contacto con la prensa en los tribunales.

Este tramo del expediente busca determinar si quienes recibieron las vacunas tuvieron participación necesaria en el desvío de dosis destinadas a otros grupos de la población.

La investigación previa, centrada en los funcionarios que habrían facilitado el acceso irregular a las vacunas, ya fue elevada a juicio oral. Ahora, la jueza Capuchetti avanza sobre la responsabilidad de quienes recibieron las dosis.