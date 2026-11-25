La pareja de Maxi López contó cómo es la convivencia en la familia ensamblada y recordó cómo comenzó su vínculo con el exfutbolista.

Hoy 21:27

Daniela Christiansson habló sobre su relación con Wanda Nara y explicó por qué hasta el momento no lograron construir un vínculo cercano. Invitada al ciclo de streaming Solo con Niki, la modelo sueca repasó su historia de amor con Maxi López, contó cómo funciona la familia ensamblada y respondió las preguntas sobre la madre de los tres hijos mayores de su pareja.

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Durante la entrevista, Georgina “Gege” Neumann le preguntó si conocía la historia sentimental de Maxi cuando comenzaron a salir. Christiansson reconoció que no estaba al tanto de los conflictos que habían atravesado el exfutbolista y la conductora.

"No sabía nada. Nada de nada", respondió. Luego explicó que durante una de las primeras cenas él le contó que tenía tres hijos, por lo que sabía que debía formar parte de una familia ensamblada, aunque desconocía los detalles de la relación con Wanda.

Por qué Daniela Christiansson y Wanda Nara no tienen trato

Consultada directamente sobre su vínculo con la conductora de MasterChef Celebrity, la modelo explicó que el contacto entre ambas siempre fue limitado y se daba principalmente en encuentros relacionados con los hijos.

"Sí, a los cumples, cuando dejás los nenes... No teníamos contacto. Era siempre frío porque era un frío enorme entre Maxi y Wanda", recordó.

Sin embargo, Christiansson dejó en claro que no existe una negativa de su parte a construir una relación con la empresaria. Al referirse al acercamiento que protagonizaron recientemente Maxi y Wanda, reconoció que todavía no tuvieron la oportunidad de compartir tiempo juntas.

"Sí, todavía no tenemos (vínculo) porque no tuvimos el tiempo de vernos, pero claro que va a pasar y no hay problema", aseguró.

Qué pensó cuando Maxi López volvió a trabajar con Wanda

Otro de los temas que surgió durante la conversación fue la decisión de Maxi López de regresar a la Argentina para trabajar junto a su expareja. La pregunta estuvo a cargo de Nicole Neumann, quien quiso saber cómo había recibido la noticia.

Christiansson contó que su pareja le consultó qué opinaba sobre la propuesta y que ella lo alentó a aceptarla.

"Sabe que yo soy muy con el instinto. Cuando me dijo eso y me preguntó qué me parecía, yo le dije que tenía que ir. Nada me decía 'warning'", relató.

También recordó que, en ese momento, uno de los motivos del viaje era acompañar a Valentino, el hijo mayor de Maxi y Wanda, que debía someterse a una operación de rodilla. El plan inicial contemplaba una estadía de tres semanas, pero finalmente se extendió durante un año.

"Lo logramos bien y estamos acá ahora. O sea, fue una buena cosa", concluyó.

De esta manera, la modelo se refirió a la nueva etapa familiar y dejó abierta la posibilidad de que, con el tiempo, pueda desarrollar un vínculo más cercano con Wanda Nara.