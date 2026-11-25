La dirigente opositora participó de un encuentro con miles de estudiantes en Caracas, en su primera aparición pública masiva desde su regreso del exilio.

Hoy 21:29

María Corina Machado prometió una transición política en Venezuela basada en la justicia y la reconciliación, sin represalias contra quienes piensan diferente. Lo hizo durante un acto multitudinario en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas, en su primera aparición pública masiva desde su regreso al país, luego de diez meses de exilio.

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"Una transición que busca el reencuentro anhelado entre los venezolanos, con la verdad sin rencor y la justicia sin venganza", expresó la dirigente opositora ante miles de estudiantes que la recibieron con gritos de "¡libertad!".

El encuentro, organizado por estudiantes universitarios, estuvo marcado por las consultas sobre el futuro político y económico del país. Los jóvenes le preguntaron sobre sus propuestas para las universidades, la recuperación económica, las garantías de libertad y los mecanismos de reparación y justicia para los presos políticos.

El reclamo de los estudiantes y la propuesta de Machado

Durante la actividad, los universitarios exhibieron una pancarta con la consigna: "Que la juventud decida el país que quiere". También plantearon las dificultades que atraviesan las instituciones educativas y denunciaron situaciones de persecución contra dirigentes estudiantiles.

Leonardo Álvarez, estudiante de Historia de 21 años, le pidió a Machado que explicara qué sucederá con las universidades venezolanas durante una eventual transición política. Según relató, la institución sufrió episodios de represión por parte de las fuerzas estatales.

Antes de la llegada de la dirigente, los jóvenes que colmaron el auditorio cantaron: "¿Quiénes somos? ¡Venezuela! ¿Qué queremos? ¡Libertad!".

Como parte de su propuesta, Machado convocó a una consulta nacional mediante asambleas vecinales. Las conclusiones de esos encuentros serán incorporadas a la plataforma digital Punto de Acuerdo, con el objetivo de construir consensos sobre los principales temas de interés nacional.

La presión por elecciones libres en 2027

El acto se desarrolló en un escenario de incertidumbre política, con la oposición aumentando la presión sobre el Gobierno interino para que convoque a elecciones libres durante el próximo año.

Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina en enero, después de la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense. Su gestión transcurre bajo presión de Washington.

Machado y su partido, Vente Venezuela, reclaman elecciones para 2027 y sostienen que los comicios presidenciales de julio de 2024 fueron fraudulentos, pese a que Maduro se atribuyó la victoria.

Por su parte, Rodríguez prometió que habrá elecciones, aunque hasta el momento no anunció una fecha para su realización.

Machado, quien recibió el Premio Nobel de la Paz 2025, busca impulsar un proceso de transición que permita recuperar las instituciones democráticas y alcanzar acuerdos entre los distintos sectores de la sociedad venezolana.