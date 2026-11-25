Paulo Andrés Peralta, conocido como “Giti”, enfrenta dos causas por graves hechos ocurridos en 2019 y enero de 2024.

Hoy 21:43

El tribunal comenzó a juzgar a Paulo Andrés Peralta, conocido como “Giti”, por su presunta participación en dos graves episodios delictivos ocurridos en el departamento Atamisqui. Se trata del abuso sexual y las agresiones contra una mujer de 93 años, ocurrido en 2019, y el asesinato de la comerciante Alicia Ester Tevez, perpetrado en enero de 2024.

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El proceso reúne dos expedientes que investigan hechos diferentes, pero que tienen como principal acusado al mismo joven. Según la reconstrucción de los investigadores, Peralta habría participado en el ataque contra la anciana junto a otros dos jóvenes.

El primero de los casos se remonta a 2019, cuando los tres hombres habrían ingresado a la vivienda de una mujer conocida como “Panchita”, de 93 años, con intenciones de robo.

Mientras sus acompañantes se concentraban en sustraer distintos objetos y pertenencias, Peralta habría atacado físicamente a la víctima y abusado sexualmente de ella.

Por ese episodio, el acusado estuvo detenido y posteriormente recuperó la libertad. De acuerdo con la cronología de la investigación, había salido de prisión apenas un mes antes del asesinato de Alicia Ester Tevez.

El asesinato de la comerciante en Tres Caminos

El segundo expediente tiene como fecha central el 11 de enero de 2024, cuando la comerciante Alicia Ester Tevez fue atacada en su vivienda del paraje Tres Caminos, también conocido como La Bajadita.

La propiedad está ubicada a unos 10 kilómetros al oeste de Villa Atamisqui y a dos kilómetros al este de Estación Atamisqui.

El cuerpo de la mujer fue encontrado recién el 13 de enero, cuando uno de sus hermanos llegó hasta la vivienda y la descubrió sin vida sobre su cama, rodeada de un charco de sangre.

La escena presentaba signos de violencia en distintos sectores de la propiedad. Las manchas de sangre y los objetos desordenados en el patio daban cuenta de un posible enfrentamiento previo al crimen, durante el cual la víctima habría intentado defenderse.

En esta causa, a Peralta se lo acusa de haber participado en el asesinato de la comerciante, a quien le habrían sustraído más de un millón de pesos.

El debate oral continuará durante los próximos días debido a la cantidad de testigos que todavía deben prestar declaración ante el tribunal.