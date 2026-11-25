La agrupación encabezada por Walter Villarroel, obtuvo 292 votos frente a los 238 de la Lista Verde en una jornada electoral que definió las nuevas autoridades del gremio.

Hoy 22:13

Este miércoles 25 de noviembre se desarrollaron las elecciones de la Asociación Bancaria, seccional Santiago del Estero, en las que los afiliados eligieron a sus representantes gremiales.

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La agrupación oficialista, encabezada por Walter Villarroel, obtuvo 292 votos, mientras que la Lista Verde, liderada por Celia Azucena Canceco, consiguió 238, en consecuencia la diferencia fue de 54 votos.

De esta manera, Villarroel sucederá a Rubén Castellini en la Secretaría General de la seccional santiagueña, acompañado por Roxana Ingratta como secretaria general adjunta.

Tras conocerse los resultados, el nuevo secretario general dialogó con Diario Panorama y realizó un balance de los comicios.

“Realmente estamos agotados, pero ha sido una jornada cívica ejemplar”, expresó el ganador.

Asimismo, Villarroel destacó el respaldo recibido durante el proceso electoral.

“Quiero agradecer a todos los compañeros de la lista y especialmente a todos los afiliados que confiaron en nosotros”, al tiempo que se comprometió a trabajar para alcanzar los objetivos planteados durante la campaña electoral.