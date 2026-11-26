La Justicia de Salta investiga el maltrato animal de dos perros que fueron encontrados desatendidos en una vivienda del barrio Tres Cerritos, lo que ha suscitado la intervención de las autoridades competentes.

Hoy 01:16

La Justicia de Salta ha iniciado una investigación para esclarecer un caso de maltrato animal que involucra a dos perros que habrían permanecido desatendidos durante varios días en una vivienda ubicada en el barrio Tres Cerritos. Este caso ha generado una gran preocupación entre los vecinos de la zona, quienes decidieron alertar a las autoridades sobre la situación crítica que enfrentaban los animales.

La intervención judicial está a cargo del fiscal penal 2 del distrito Centro, Esteban Martearena, quien ha tomado medidas investigativas para identificar a los propietarios de los perros. El objetivo es determinar si los dueños tuvieron alguna responsabilidad en el maltrato denunciado y en el abandono de los animales. La investigación se inició a partir de denuncias recibidas por parte de los vecinos que manifestaron su inquietud por la prolongada ausencia de los moradores de la vivienda.

Según lo indicado en las denuncias, se cree que los propietarios de los perros se encontraban ausentes debido a un viaje, lo que dejó a los animales sin los cuidados básicos necesarios. Esta situación ha llevado a las autoridades a realizar un operativo el pasado miércoles 18 de noviembre, donde se procedió al rescate de los perros, quienes fueron llevados a un lugar seguro para recibir atención veterinaria.

El rescate de los animales ha sido un paso fundamental en la investigación, ya que se busca establecer no solo la condición de salud de los perros, sino también la situación legal de sus propietarios. La falta de atención y cuidados a los que fueron sometidos podría configurar una infracción de las leyes de protección animal vigente en la provincia.

Es importante destacar que el maltrato animal es un tema de creciente preocupación en la sociedad actual. Casos como el de Tres Cerritos resaltan la necesidad de una mayor concienciación y educación sobre el bienestar animal. La intervención de las autoridades competentes es crucial para abordar este tipo de situaciones y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales pertinentes.

La investigación continúa su curso, y se espera que en los próximos días se logren avances significativos en la identificación de los responsables del maltrato. La comunidad está atenta al desarrollo de este caso, que podría sentar un precedente importante en la lucha contra el maltrato animal en Salta.