El oficialismo buscará avanzar este jueves con su agenda legislativa en ambas cámaras. En el Senado también se debatirá Ficha Limpia, mientras que en Diputados se tratará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Hoy 23:58

El Congreso de la Nación tendrá este jueves 26 de noviembre una jornada de intensa actividad legislativa, con debates centrales para el Gobierno de Javier Milei. Mientras el Senado discutirá la reforma electoral que propone suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la Cámara de Diputados tratará el proyecto de Presupuesto 2027 y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.

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En la Cámara alta, La Libertad Avanza buscará reunir los votos necesarios para avanzar con la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo. El proyecto requiere una mayoría absoluta de 37 votos y contempla, además de la suspensión de las PASO, la implementación de Ficha Limpia, la eliminación de las elecciones para el Parlamento del Mercosur y del debate presidencial obligatorio.

El oficialismo, conducido en el Senado por Patricia Bullrich, cuenta con 21 legisladores propios y necesita sumar el respaldo de otros bloques para alcanzar el número requerido. Entre los sectores con los que negocia se encuentran representantes de la Unión Cívica Radical, el PRO y Provincias Unidas.

Según el panorama legislativo, el Frente Cívico de Santiago del Estero, junto con el bloque Justicialista y las senadoras tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, se opone a la iniciativa.

El Presupuesto 2027, en el centro del debate en Diputados

En paralelo, la Cámara de Diputados iniciará a las 12 una sesión especial para tratar el proyecto de Presupuesto 2027. El oficialismo buscará reunir los apoyos necesarios para conseguir la media sanción, con el acompañamiento previsto de legisladores del PRO, la UCR, el MID y representantes de gobernadores provinciales.

La propuesta contempla gastos totales por $216 billones e ingresos por $219,3 billones, con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal. Entre sus principales proyecciones económicas, el Gobierno estima una inflación del 21,3%, un crecimiento del consumo privado del 3,4% y un tipo de cambio oficial de $1.847 hacia fines de diciembre.

Sin embargo, la discusión también estará atravesada por los reclamos de distintos sectores de la oposición y de los gobernadores. Entre los principales planteos aparecen el financiamiento universitario, los recursos destinados a discapacidad, las deudas con las cajas jubilatorias provinciales y la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Además del Presupuesto, Diputados incorporó en el temario la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio y otras iniciativas vinculadas con las pequeñas y medianas empresas.

Otros temas que tratará el Senado

La agenda de la Cámara alta también contempla el tratamiento de pliegos para designaciones judiciales, ascensos en el ámbito de Cancillería y la prórroga por seis meses del Estatuto del Periodista.

Asimismo, los senadores debatirán proyectos vinculados con la reducción del IVA a la fécula de mandioca y la declaración de emergencia para las pequeñas y medianas empresas.

De esta manera, ambas cámaras afrontarán una jornada parlamentaria con temas centrales para la agenda económica, institucional y electoral del Gobierno nacional.