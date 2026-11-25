El encuentro se realizó en el Fórum y reunió a autoridades provinciales, especialistas y representantes de distintas instituciones.

Hoy 22:46

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se realizó este miércoles en el Fórum la presentación pública de las conclusiones de la jornada de debate participativo “Diálogos interinstitucionales para proteger la vida de las mujeres”, que contó con la presencia del gobernador Elías Suárez.

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“Desde el Estado tenemos la responsabilidad de transformar esas conclusiones en políticas públicas concretas, y en eso vamos a trabajar”, dijo el mandatario, luego de escuchar las propuestas que autoridades y referentes de distintas instituciones debatieron y acordaron para fortalecer la prevención, la asistencia y el acompañamiento.

En ese sentido, destacó la exposición de la Dra. Silvia Bentolila, médica psiquiatra y referente internacional en salud mental, gestión de crisis, trauma y apoyo psicosocial en emergencias. También pudo apreciar los trabajos de la muestra final “Trazos de vida”, del taller de expresión artística coordinado por Liliana Eberlé y Gabriela Sánchez, a quienes se les otorgó un reconocimiento.

“Proteger la vida de las mujeres es una tarea de todo el Estado y de toda la comunidad. En Santiago del Estero vamos a seguir trabajando juntos con ese compromiso”, sentenció Suárez.

También participaron de esta actividad el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; los ministros de Justicia, Matilde O’Mill; de Educación, Mariela Nassif; de Producción, Néstor Machado; y de Gobierno, Bernardo Herrera. Además, estuvieron presentes la directora de Género, Lourdes Núñez; autoridades de la UNSE y de la UCSE, referentes institucionales y representantes de organismos vinculados a la temática.

En este marco, O’Mill remarcó que la presencia del gobernador en el evento “habla de su compromiso con el futuro”. También reconoció el acompañamiento de las autoridades y de las organizaciones sociales que participaron en las mesas de trabajo, y destacó que este 25 de noviembre se eligió encontrarse desde la responsabilidad que une a todos en la protección de la vida de las mujeres.

En primer lugar, señaló que la jornada estuvo atravesada por el dolor por la pérdida de vidas de mujeres santiagueñas y recordó que detrás de los números hay niños, familias y comunidades. Además, advirtió que este año los femicidios se produjeron en su mayoría en la ruralidad, un dato que fue abordado en la mesa “Cómo llegar antes de que sea demasiado tarde”.

Por ese motivo, explicó que se eligió el diálogo y el trabajo participativo para revisar por qué se producen estos fenómenos, analizar los mecanismos de prevención y ampliar la capacidad de anticipación.

Asimismo, destacó que la puesta en común permitió compartir conocimientos, experiencias y necesidades de todo el sistema. Agradeció especialmente a intendentes y comisionados de localidades donde hubo casos este año, porque eligieron estar presentes, asumir responsabilidades y aportar soluciones para lograr una política pública con amplia territorialidad.

Dijo además que la jornada permitió reconocerse como parte de un sistema único, sin fragmentaciones, donde agentes sanitarios, jueces de paz, oficinas de violencia, fiscales, defensores, policías, educación y docentes trabajan juntos como parte de la solución.

Finalmente, afirmó que la política pública debe ser profundamente territorial, que hay que identificar los vacíos institucionales donde surgen las demoras y la falta de acceso a la protección. También asumió desde el Ministerio de Justicia el compromiso de sistematizar las propuestas, identificar prioridades y convocar a los organismos competentes para avanzar en su implementación.

Para cerrar, reconoció el trabajo del Dr. Luis Martínez y de la Dra. Bentolila por acompañar la jornada, y dejó un mensaje central: “Que cada mujer que necesita protección encuentre una institución que sepa escucharla, una comunidad que la acompañe y un Estado que sepa actuar”.

En su exposición, la Dra. Bentolila agradeció la invitación y dijo que el encuentro fue un momento fundacional, “porque los distintos actores se sentaron, no solo a pensar, sino a definir acciones concretas”.

Además, explicó que hay que revisar qué cosas no funcionan, proponer qué se va a hacer y controlar si funciona, porque muchas veces lo que está en los papeles no funciona en la realidad.

Por otra parte, señaló: “Hay mucha gente haciendo muchas cosas en paralelo, pero sin conexión entre sí”. Por eso, pidió articulación, no superposición, y un registro único y compartido para saber qué hace cada institución.

Asimismo, dijo: “La violencia de género es una forma de hablar del horror: que alguien que dice que te ama, te lastima y hasta te mata. Por eso cuesta tanto ponerle palabras y es tan importante trabajar en red, juntos, para llegar hasta el último rincón”.

En ese sentido, remarcó que la verdadera conectividad la hacen las personas: la vecina, el almacenero, la maestra y la portera de la escuela.

“No alcanza solo con capacitar –dijo– porque la capacitación se olvida si el contexto sigue validando la violencia”. Por lo tanto, propuso un entrenamiento sostenido: “Entrenar, practicar, volver a compartir qué pasó y volver a intervenir”.

En su conclusión, pidió dejar de culpar a la víctima y aprender a decir: “Acá estoy, ¿en qué puedo ayudarte? No te juzgo”.

Las conclusiones de la mesa de trabajo

A su turno, la directora de Género, Lourdes Núñez, expuso las conclusiones y explicó que se detectaron problemas de articulación, respuestas automatizadas, ausencia de equipos especializados y falta de recursos, sobre todo en el interior provincial.

Por eso, explicó que se propuso fortalecer a los municipios, capacitar en forma continua, crear un sistema de alerta temprana y establecer una mesa intersectorial permanente.

En cuanto a las masculinidades, detalló que faltan áreas específicas y compromiso de clubes y de la comunidad. Como respuesta, se propuso trabajar mediante talleres y campañas.

También, al referirse a las señales de alerta, sostuvo que existe revictimización porque cada institución vuelve a entrevistar a la mujer y que, además, falta alojamiento y protección inmediata.

En conclusión, se determinó que es necesario unificar información, actualizar el mapa de redes y difundir de manera sencilla cómo acceder a ayuda. También se planteó crear un protocolo claro para femicidios, de modo que cada institución sepa cómo actuar y pueda intervenir con mayor agilidad.

Entre los principales problemas identificados se mencionaron las distancias en el interior, la falta de confidencialidad, las dificultades de articulación y capacitación y la escasez de recursos humanos.

En cuanto a las soluciones, se propuso realizar un mapeo de recursos por territorio, contar con referentes territoriales capacitados, establecer protocolos con tareas claras, unificar criterios para las denuncias y difundir los derechos a través de la radio.

En conclusión, “el compromiso es corresponsabilidad, empatía y formación permanente”, sostuvo Núñez.