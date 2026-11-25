El músico británico falleció en su casa el lunes 23 de noviembre, tras atravesar un cáncer de próstata metastásico. La noticia fue confirmada este miércoles por su familia y sus excompañeros de banda.

Hoy 23:00

Andy Taylor, histórico guitarrista de la banda británica Duran Duran, murió a los 65 años luego de una larga lucha contra un cáncer de próstata. El músico falleció el pasado lunes 23 de noviembre en su domicilio, rodeado de sus familiares, según confirmó un comunicado difundido este miércoles por sus seres queridos y sus antiguos compañeros de grupo.

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“Andy falleció en paz en su casa, rodeado de su familia, el lunes 23 de noviembre”, señalaron en el mensaje conjunto. Además, destacaron la “larga y valiente batalla contra el cáncer de próstata” que atravesó el artista.

La noticia fue comunicada a través del sitio oficial de Duran Duran y sus redes sociales. Los integrantes Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes y Roger Taylor recordaron al guitarrista y destacaron tanto su personalidad como la fortaleza con la que enfrentó la enfermedad.

Por su parte, su esposa, Tracey, lo describió como el pilar de su familia y agradeció las muestras de cariño recibidas por parte de los seguidores durante los últimos años. “Andy sabía lo mucho que lo querían, y eso nos reconforta enormemente”, expresó.

La familia solicitó privacidad para atravesar el duelo junto a sus hijos, nietos y seres queridos. También pidió que quienes deseen homenajearlo realicen donaciones a Prostate Cancer UK, una organización dedicada a la lucha contra el cáncer de próstata, en lugar de enviar flores.

La trayectoria musical de Andy Taylor

Taylor alcanzó la fama internacional en 1980, cuando se incorporó a Duran Duran. Su estilo de guitarra, con una marcada influencia del rock, se convirtió en uno de los elementos distintivos del sonido de la banda, que combinaba instrumentos tradicionales con sintetizadores y la estética del movimiento New Romantic.

Durante esa etapa participó en discos fundamentales de la agrupación, como Rio y Seven and the Ragged Tiger, que consolidaron el éxito internacional del grupo durante la década de 1980.

Posteriormente, desarrolló una carrera solista orientada al hard rock y también se destacó como compositor y productor. Entre los artistas con los que trabajó se encuentran Rod Stewart y Belinda Carlisle.

En 2022, cuando Duran Duran ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll, Taylor no pudo asistir a la ceremonia y aprovechó la ocasión para revelar públicamente que padecía un cáncer de próstata metastásico, diagnosticado en 2018.

Pese al avance de la enfermedad, continuó vinculado con la música. En 2023 publicó su último álbum solista, Man's a Wolf to Man, y volvió a grabar guitarras junto a sus antiguos compañeros de Duran Duran para el disco Danse Macabre.

Su fallecimiento marca la pérdida de uno de los músicos que contribuyeron a definir el sonido de una de las bandas británicas más reconocidas de los años ochenta.