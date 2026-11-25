Nazareno Arasa estará a cargo del encuentro por los cuartos de final del Torneo Clausura. El conjunto cordobés acumula ocho partidos sin derrotas bajo su arbitraje.

Hoy 22:47

La designación de Nazareno Arasa como árbitro principal del encuentro entre River e Instituto, por los cuartos de final del Torneo Clausura, dejó una particularidad estadística en la previa del compromiso que se disputará en Alta Córdoba.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encargado de impartir justicia estará acompañado por Lucas Novelli en el VAR, en un contexto marcado por los cuestionamientos hacia los arbitrajes del fútbol argentino.

Instituto registra cuatro victorias consecutivas y ocho encuentros sin derrotas bajo la conducción de Arasa. En lo que va de 2026, ganó los tres partidos en los que fue dirigido por el referí.

El historial general de la Gloria contempla 18 encuentros, con ocho triunfos, seis empates y cuatro derrotas. Además, nunca perdió como local con este árbitro.

Por su parte, River registra cinco victorias, cinco empates y tres caídas en los 13 compromisos que disputó con Arasa como juez principal. Su último antecedente fue el triunfo por 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto.

Ambos equipos ya se enfrentaron bajo su arbitraje el 26 de noviembre de 2023, cuando igualaron sin goles en el estadio de Independiente.