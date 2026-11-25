El campeonato argentino entra en su etapa decisiva. Los encuentros de cuartos de final se disputarán este fin de semana y la definición del título tendrá lugar el 12 de diciembre en La Plata.

Hoy 23:06

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional se encamina hacia su definición. Tras la disputa de los octavos de final, quedaron establecidos los enfrentamientos de la próxima instancia, que se desarrollará durante el fin de semana del 28 y 29 de noviembre.

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Boca consiguió el último boleto a los cuartos de final tras vencer por 2-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera. De esta manera, el Xeneize se enfrentará a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Por su parte, River deberá viajar a Córdoba para medirse ante Instituto, mientras que Vélez recibirá a Independiente y Rosario Central será local frente a Barracas Central.

Así quedaron los cruces de cuartos de final:

Instituto vs. River.

Vélez vs. Independiente.

Rosario Central vs. Barracas Central.

Gimnasia de La Plata vs. Boca.

Los cuartos de final y las semifinales se disputarán a partido único, con ventaja de localía para los equipos que finalizaron mejor posicionados durante la fase regular. En caso de igualdad, habrá alargue y, de ser necesario, penales.

Las semifinales están previstas para el fin de semana del 5 y 6 de diciembre, mientras que la gran final se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

El ganador del certamen obtendrá la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y enfrentará a Belgrano por el Trofeo de Campeones, el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes.