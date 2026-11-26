La División Delitos contra la Propiedad detuvo a dos sospechosos y recuperó una considerable suma de dinero tras un asalto a una casa de cambio en Resistencia.

Hoy 03:11

El asalto a una casa de cambio en Resistencia ha resultado en la detención de dos sospechosos, gracias al eficiente trabajo de la División Delitos contra la Propiedad. El incidente, que tuvo lugar anoche a las 21:20, involucró a dos individuos armados que ingresaron al establecimiento ubicado en avenida Italia, provocando pánico y violencia.

Durante el asalto, uno de los asaltantes disparó contra el propietario de 28 años, quien sufrió una herida en la región cervical izquierda. El hombre fue rápidamente trasladado al Hospital Perrando, donde se encuentra internado con asistencia respiratoria mecánica y su pronóstico es reservado. Este ataque subraya la creciente preocupación sobre la seguridad en la región.

Tras el incidente, las fuerzas policiales comenzaron de inmediato las investigaciones necesarias. Los agentes de la División Delitos contra la Propiedad llevaron a cabo recorridas exhaustivas por la zona en busca de los delincuentes. Durante estas patrullas, se encontraron con dos hombres en la calle José Hernández, quienes, al ser identificados, mostraron resistencia y uno de ellos extrajo un arma de fuego, lo que llevó a los agentes a solicitar refuerzos.

Los policías lograron controlar la situación y detuvieron a los sospechosos, de 37 y 24 años. En su poder, se encontró un revólver calibre 38, junto con cartuchos y una vaina servida, así como teléfonos celulares que podrían ser relevantes para la investigación. Este rápido accionar policial ha sido crucial para desarticular a una posible banda delictiva.

Paralelamente, se realizaron pericias en la casa de cambio que fue objeto del asalto. Personal de la División Rastros, Gabinete Científico y Cibercrimen inspeccionaron el lugar y hallaron una significativa cantidad de dinero, que incluía 3.964.190 pesos argentinos, 5.201 dólares y 3.400 euros, entre otras divisas. Este descubrimiento es un indicativo del monto que los asaltantes podrían haber intentado robar.

Adicionalmente, los investigadores encontraron una mochila oculta en la planta baja del edificio que contenía 25.555.000 pesos y 59.792 dólares, lo que aumenta aún más la magnitud del delito. El dinero fue secuestrado y posteriormente entregado al padre del propietario de la casa de cambio bajo acta, asegurando que los fondos sean devueltos de manera formal.

A medida que avanza la investigación, se continúan realizando diligencias para esclarecer todos los detalles de este asalto. La policía del Chaco ha informado que se están llevando a cabo nuevas acciones para asegurar que todos los involucrados sean llevados ante la justicia, reflejando el compromiso de las autoridades hacia la seguridad pública y la lucha contra la delincuencia.