Soledad Herebia, pareja de Juan Eduardo Villarroel, denuncia la falta de comunicación del hospital tras un grave accidente vial en Palpalá.

Hoy 02:35

Un trágico accidente vial ocurrió en Palpalá, Jujuy, el pasado 25 de octubre, cuando dos peregrinos fueron atropellados en la ruta nacional N° 66 por un vehículo conducido por Jesús Ocampos. Este siniestro ha dejado a Juan Eduardo Villarroel, de 47 años, en una situación crítica, mientras su pareja, Soledad Herebia, de 36 años, narra la falta de información y el caos vivido en las primeras horas tras el incidente.

Soledad Herebia relató su angustiante experiencia al ser entrevistada por El Tribuno de Jujuy, donde explicó que su pareja fue ingresada como NN en el hospital 'San Roque'. Según aquí, Villarroel fue atropellado en la mañana del domingo mientras caminaba hacia el Santuario de Río Blanco. A pesar de haber sido identificado más tarde, las primeras horas tras el accidente fueron una incertidumbre total para Herebia, quien no pudo comunicarse con sus familiares.

"Era mentira, su mamá nunca estuvo ahí afuera del 'Pablo Soria'". Estas fueron algunas de las contundentes palabras de Herebia, quien enfatizó que la comunicación por parte del hospital fue deficiente y que no se notificó a la familia de Villarroel sobre su estado. La falta de información se convirtió en un tema central de su relato, reflejando las dificultades que enfrentan las víctimas y sus seres queridos.

La situación se volvió más complicada cuando Herebia logró comunicarse con su hijo, quien le informó que la familia de Villarroel no sabía nada sobre el accidente. Esto generó una sensación de desamparo, ya que "había dado los nombres completos, las direcciones de él y mía", pero la comunicación no fluyó adecuadamente, lo que resultó en una espera angustiante de más de 24 horas para que la familia se enterara de la situación.

Más allá de la confusión inicial, la salud de Juan Eduardo Villarroel se ha deteriorado, presentando un shock en la médula ósea y múltiples politraumatismos. A pesar de las complicaciones, su pareja ha manifestado que su lucha diaria por la vida es una fuente de fortaleza para toda la familia. "Hoy ver a Eduardo luchando por su vida nos da fuerzas para seguir adelante", destacó Herebia, reafirmando su compromiso de buscar justicia mientras enfrentan esta dura prueba.

El automovilista, Jesús Ocampos, fue imputado por conducción imprudente bajo los efectos del alcohol, habiendo dado positivo en 1,12 en la prueba de alcoholemia. Este hecho ha generado un debate sobre la seguridad vial y las condiciones de los caminos en la región, así como la responsabilidad de los conductores. Las autoridades locales deben tomar medidas para evitar que tragedias como esta se repitan en el futuro.

A medida que la familia Villarroel enfrenta esta dura realidad, continúan exigiendo respuestas y un mejor manejo de la información por parte de los organismos de salud. La falta de comunicación efectiva puede tener consecuencias devastadoras en momentos críticos, como se ha evidenciado en este caso, donde la vida de un ser querido está en juego.