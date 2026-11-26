La Policía de Investigaciones de Santa Fe llevó a cabo cinco allanamientos en barrio Abasto tras denuncias de robos y usurpaciones, resultando en la aprehensión de una joven y el secuestro de varios electrodomésticos.

Hoy 04:48

Este miércoles, desde las 6 de la mañana, la Sección Delitos Especiales de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I llevó a cabo una serie de allanamientos en el barrio Abasto de Santa Fe, específicamente en viviendas cercanas a las calles Rosatti, Pedro de Espinoza y Sarsotti. Esta operación se realizó en respuesta a múltiples denuncias por robos y usurpaciones que se registraron entre julio y septiembre de este año.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada el 30 de julio por un hombre de 36 años que relató haber sido víctima de un robo en su vivienda, donde dormía junto a sus tres hijos. En su declaración, el denunciante indicó que fue amenazado de muerte por dos hombres que sustrajeron varios objetos de valor, incluyendo una bomba de agua y un lavarropas, mientras le exigían abandonar su hogar.

Además, el 29 de agosto, un hombre de 33 años denunció haber sido asaltado en una parada de colectivos, donde uno de los delincuentes lo amenazó con un arma blanca y le robó su teléfono celular. Este tipo de incidentes alarmó a los residentes de la zona, lo que llevó a la Policía a intensificar sus esfuerzos.

En una serie de incidentes posteriores, el mismo denunciante enfrentó un intento de desalojo violento en su hogar. Tres hombres, al parecer relacionados con los robos anteriores, intentaron forzar la entrada de su vivienda. En un momento aterrador, uno de los atacantes le apuntó con un arma de fuego frente a sus hijos, logrando robarle diversas pertenencias, incluyendo electrodomésticos y muebles.

Tras las denuncias, los investigadores comenzaron a recopilar información, entrevistando a testigos y analizando bases de datos policiales. Esto permitió identificar a cuatro hombres sospechosos, facilitando la solicitud de órdenes de allanamiento por parte del fiscal a cargo del caso.

Los allanamientos se llevaron a cabo en cinco domicilios del barrio Abasto, con el apoyo de grupos de Operaciones Tácticas (GOT) y de la Guardia Rural Los Pumas. Durante estos procedimientos, se encontraron varios artículos relacionados con los delitos, incluyendo un lavarropas y teléfonos celulares, que fueron secuestrados por orden del fiscal.

Finalmente, la joven aprehendida, identificada como C. S. A., fue acusada de encubrimiento en relación con los delitos investigados. Las autoridades continúan con la investigación, que incluye cargos por robo calificado y usurpación, buscando desarticular redes delictivas en la región.