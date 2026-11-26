El procedimiento se realizó en una vivienda del barrio Industria de la Capital, a partir de alertas internacionales. Secuestraron celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes.

Hoy 06:46

Un joven de 24 años fue detenido en la ciudad Capital, acusado de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil a través de plataformas digitales. El procedimiento se realizó durante la madrugada del miércoles en una vivienda del barrio Industria, en el marco de una investigación internacional.

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El allanamiento se concretó alrededor de las 6.15 en un domicilio de calle Pedro de Rueda, con una orden judicial y la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, coordinada por la fiscal María Alicia Falcione, junto con personal del Departamento Trata de Personas y Delitos Conexos de la Policía de la provincia.

Según trascendió, la investigación se inició a partir de alertas internacionales que advertían sobre presuntas actividades del sospechoso en plataformas digitales desde 2023. Los reportes señalaban posibles maniobras de circulación de material de abuso sexual infantil mediante redes sociales y otros espacios de Internet.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron una tablet, seis teléfonos celulares, cinco discos compactos, un pendrive, dos dispositivos de almacenamiento, una cámara digital y una tarjeta de memoria. Todos los elementos serán sometidos a pericias informáticas para determinar qué tipo de archivos contienen y establecer el alcance de las actividades investigadas.

El detenido, identificado por su apellido como Pérez Ruiz, se desempeñaba como empleado de una heladería y también trabajaba como conductor de una aplicación de transporte en motocicleta. Tras su arresto, quedó alojado en el Centro Único de Detenidos y próximamente deberá comparecer ante la Justicia para prestar declaración de imputado.

El vínculo familiar con otra causa

En el marco de las averiguaciones, los investigadores establecieron que el joven tiene un vínculo familiar con integrantes de la familia detenida en abril pasado en el barrio Juan Díaz de Solís, en una investigación por presuntos delitos de abuso sexual infantil y producción y distribución de material de esas características.

De acuerdo con la información trascendida, la madre del ahora detenido es hermana de una de las mujeres involucradas en aquel expediente.

No obstante, las fuentes vinculadas a la investigación aclararon que no existen elementos para afirmar que ambas causas estén relacionadas o que los hechos hayan sido cometidos de manera conjunta.

Una investigación de alcance internacional

El expediente se originó a partir de reportes emitidos por la organización estadounidense National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), que recibe y analiza denuncias relacionadas con posibles situaciones de explotación sexual infantil en entornos digitales.

La información llega a las autoridades argentinas a través de la Red Nacional 24/7, un mecanismo de cooperación que permite canalizar alertas y coordinar intervenciones judiciales en las distintas provincias.

El procedimiento realizado en Santiago del Estero se enmarcó en el operativo internacional "Aliados por la Infancia VII", desplegado simultáneamente en 16 países y 15 provincias argentinas.

La continuidad de la investigación quedó a cargo de la fiscal Daniela Yslas. Los peritajes sobre los dispositivos secuestrados serán fundamentales para determinar la existencia y características del material investigado, reconstruir posibles circuitos de distribución e identificar eventuales contactos involucrados.