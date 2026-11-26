El estrés, una respuesta biológica que ha acompañado al ser humano a lo largo de su historia, se ha convertido en un fenómeno de salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud, el estrés es un factor que contribuye a numerosas enfermedades en la sociedad actual.

Hoy 06:03

El estrés es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones que percibimos como amenazantes o desafiantes. A lo largo de la historia, esta reacción ha sido crucial para la supervivencia, permitiendo a nuestros antepasados reaccionar rápidamente ante peligros inminentes. Sin embargo, en la actualidad, el estrés se ha convertido en un fenómeno que afecta la salud mental de millones de personas.

Desde la década de 1930, cuando el endocrinólogo Hans Selye introdujo el concepto de estrés en la medicina, se ha reconocido que este puede tener tanto efectos positivos como negativos en nuestro organismo. Selye identificó el síndrome general de adaptación, que describe cómo el cuerpo responde al estrés en tres etapas: alarma, resistencia y agotamiento.

Hoy en día, entendemos que el estrés crónico puede contribuir a enfermedades físicas y mentales, como la ansiedad, la depresión y problemas cardiovasculares. La vida moderna, con su ritmo acelerado y demandas constantes, ha llevado a que muchas personas experimenten niveles altos de estrés de manera continua.

Curiosamente, el estrés no solo afecta a los humanos. Estudios recientes han demostrado que animales en entornos urbanos también muestran signos de estrés debido a la adaptación a cambios en su hábitat. Esto sugiere que el estrés es un fenómeno más amplio que trasciende a nuestra especie.

Además, la percepción del estrés es subjetiva y puede variar según la cultura. En algunas sociedades, el estrés es visto como una señal de éxito y productividad, mientras que en otras se considera un signo de debilidad. Esta diversidad cultural influye en cómo las personas manejan y enfrentan el estrés en sus vidas diarias.

Las técnicas de manejo del estrés, como la meditación, el ejercicio y la psicoterapia, han ganado popularidad en las últimas décadas. Estas prácticas no solo ayudan a reducir los niveles de estrés, sino que también promueven una mejor calidad de vida. Cada vez más, las personas están buscando formas de equilibrar sus vidas y mitigar el impacto del estrés en su salud.

A medida que la ciencia avanza, se están desarrollando nuevas estrategias para combatir el estrés. Investigaciones recientes han mostrado que la neuroplasticidad del cerebro permite que las personas reconecten y fortalezcan sus respuestas ante situaciones estresantes. Este descubrimiento abre nuevas puertas para el tratamiento y la prevención de trastornos relacionados con el estrés.