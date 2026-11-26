La Academia de Ballet Clásico y Contemporáneo Anna Pavlova, dirigida por Andrea Hoppe, competirá este 28 y 29 de noviembre en el Campeonato Argentina Baila.

Hoy 10:35

La pasión por la danza y el esfuerzo por abrir nuevos caminos culturales llevaron a la Academia de Ballet Clásico y Contemporáneo Anna Pavlova, de Nueva Esperanza, departamento Pellegrini, a conseguir un nuevo logro: clasificarse a la Final Nacional del Campeonato Argentina Baila, que se desarrollará en Mar del Plata.

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Bajo la dirección de la profesora Andrea Hoppe, la institución representará a Santiago del Estero en dos jornadas de competencia, previstas para los días sábado 28 y domingo 29 de noviembre, con el objetivo de obtener un lugar en la Final Internacional.

La academia desarrolla sus actividades desde septiembre de 2011, cuando comenzó a funcionar como un taller de danza destinado a acercar estas disciplinas a la comunidad de Nueva Esperanza. Con el paso del tiempo, aquella iniciativa se consolidó como un espacio de formación en ballet clásico y danza contemporánea, con propuestas destinadas a alumnos desde los tres años de edad.

Su nombre rinde homenaje a Anna Pavlova, la reconocida bailarina clásica rusa de principios del siglo XX. Desde sus comienzos, la institución sostiene una propuesta educativa que busca combinar la enseñanza artística con la formación integral, promoviendo valores como la disciplina, el compromiso y el respeto.

A lo largo de su trayectoria, las alumnas participaron en diferentes acontecimientos culturales, peñas y actos institucionales. Sin embargo, desde 2023 comenzaron a ampliar su recorrido con presentaciones en concursos y competencias de danza en distintas provincias del país.

Una trayectoria marcada por premios y reconocimientos

En 2023 participaron del 4° Encuentro de Colectividades, realizado en el Nodo Tecnológico de Santiago del Estero; el Certamen Danza Termas CIAD, en Rosario de la Frontera, Salta; el certamen Megadancing, en Termas de Río Hondo; y el concurso Calamuchita Baila, en Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba.

Durante 2024 continuaron su participación en el Certamen Villadanza, en Salta Capital, y en el Campeonato Argentina Baila, en San Miguel de Tucumán. Estas experiencias les permitieron sumar importantes reconocimientos, entre ellos primeros y segundos premios, medallas de oro y plata y becas para participar en nuevas competencias.

Uno de los momentos más destacados llegó en 2025, cuando participaron del certamen Danzalma Jujuy, en San Salvador de Jujuy. Allí recibieron las distinciones a Mejor Academia y Mejor Profesora Preparadora, además de una beca para participar en Danzalma Carlos Paz, donde se presentaron algunas de las mejores academias de diferentes provincias.

Un nuevo desafío en Mar del Plata

La clasificación a la Final Nacional de Mar del Plata representa otro paso importante para la institución. Las alumnas ya habían conseguido ese objetivo en las ediciones 2024 y 2025 del Campeonato Argentina Baila, tras superar las instancias clasificatorias en Tucumán.

En 2025, además, lograron avanzar a la Final Internacional en México. Sin embargo, no pudieron concretar el viaje debido a la falta de recursos económicos.

Ahora, con una nueva clasificación nacional, la Academia Anna Pavlova se prepara para volver a competir y buscar un lugar en la instancia internacional.