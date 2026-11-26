Se trataba de la reserva completa de azida de plomo, sustancia que dejó de usarse en la década de 1.980. Hubo una disputa legal entre residentes y organizaciones por el riesgo de contaminación.

Hoy 10:18

A las 9 de la mañana del miércoles 25 de noviembre, el Ejército de Estados Unidos detonó de forma controlada cinco toneladas de azida de plomo almacenadas en la Iowa Army Ammunition Plant, en Middletown, una localidad de unos 350 habitantes en el sureste de Iowa. Las imágenes difundidas por Reuters muestran dos columnas de humo blanco que se elevan sobre el horizonte y se dispersan en cuestión de minutos.

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Un video publicado por la agencia registró dos detonaciones sucesivas seguidas de un par de penachos que se elevaron por encima de los edificios cercanos antes de disiparse con rapidez. El humo, según el Ejército, provino principalmente de la espuma acuosa aplicada sobre los búnkeres para contener el polvo.

La azida de plomo es un compuesto cristalino blanco o incoloro, altamente sensible al calor, el impacto, la fricción y las chispas. Se utilizó históricamente como iniciador en detonadores militares; el Ejército de Estados Unidos suspendió su uso en la década de 1980, según CBS News.

Los 68 barriles destruidos el miércoles representaban el total del inventario nacional del Ejército: material concentrado en Middletown desde 2009, trasladado desde distintas bases del país para su resguardo.

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Durante una inspección de rutina en marzo de 2026, el personal de la planta detectó que los compuestos habían iniciado un proceso de recristalización: la formación de cristales más grandes e inestables que aumenta la sensibilidad del material a la fricción, el impacto y las bajas temperaturas.

Las autoridades concluyeron que el deterioro convertía cada descenso del termómetro en una amenaza de detonación espontánea, sin posibilidad de traslado seguro.

La detonación controlada fue la opción elegida tras descartar otras alternativas

El Ejército analizó cuatro métodos distintos para neutralizar el material, según informó el secretario interino del Ejército, Adam Telle, en una conferencia de prensa el martes previo a la operación. La detonación controlada resultó ser la única alternativa que, según las autoridades, minimizaba el riesgo para la población. El Laboratorio Lincoln del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), convocado por el Pentágono para revisar el plan, coincidió con esa evaluación.

“La inacción ya no es una opción”, afirmó el mayor general Eric Shirley, comandante de la operación, en declaraciones recogidas por CBS News. El director del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), Rob Cekada, afirmó que todo se desarrolló “100% según lo planeado”, con la explosión dirigida hacia la tierra y una mínima dispersión de plomo a la atmósfera.

Las medidas de mitigación incluyeron barreras de tierra, arena, espuma y agua

Para reducir la dispersión de partículas de plomo, el Ejército instaló un sistema de contención de múltiples capas alrededor de los búnkeres de concreto.

Las medidas incluyeron barreras de tierra y bloques de arena de aproximadamente dos pisos de altura, dos paredes de cuatro tanques de 60.000 litros (16.000 galones) de agua cada uno, espuma acuosa especializada y geles balísticos para absorber el polvo generado por la explosión.

Telle detalló que la combinación fue diseñada para orientar la energía de la explosión hacia el subsuelo.

Un tribunal federal de apelaciones autorizó la operación tras una demanda de grupos ambientales

La operación llegó después de un proceso judicial que retrasó la fecha original, fijada para el viernes anterior. La Sierra Club y el Iowa Environmental Council presentaron una demanda en la que cuestionaron tanto la validez del permiso de emergencia otorgado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) como la falta de notificación adecuada a los residentes.

El Tribunal Federal de Apelaciones del 8.° Circuito suspendió temporalmente la operación, pero el lunes 24 de noviembre levantó el bloqueo al concluir que los grupos demandantes no habían demostrado probabilidades de éxito.

Los grupos ambientales sostuvieron tras la detonación que la presión judicial y ciudadana obligó al Ejército a incorporar salvaguardas adicionales que no estaban previstas en el plan original.

Los primeros monitores no detectaron plomo en el aire, pero los análisis ambientales continúan

Quince minutos después de la detonación, la EPA informó que cuatro estaciones de monitoreo del área no registraron presencia de plomo en el aire. Esas lecturas se mantuvieron dos horas más tarde. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) emitió el miércoles por la tarde una señal de “despejado” alrededor de la planta.

Los análisis definitivos, sin embargo, aún no están disponibles. Andrew Whelton, profesor de ingeniería ambiental de la Universidad de Purdue, advirtió en declaraciones a la AP que los datos de calidad del aire son alentadores pero insuficientes: las muestras deben procesarse en laboratorio para determinar si existe riesgo sanitario real, un proceso que puede tomar días o semanas.

Organismos gubernamentales e investigadores independientes planifican pruebas extensivas sobre fuentes de agua, suelos agrícolas, hogares y zonas de juego en las semanas siguientes.

Sarah Green, directora ejecutiva del Iowa Environmental Council, reclamó tras la detonación “una rendición de cuentas completa sobre por qué se permitió que la situación llegara al punto de crisis”, según informó la AP.