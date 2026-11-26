El fuego rápidamente toma todo un perchero y otro compañero aparece en escena para sofocar las llamas.
Un trabajador provocó un incendio en una tienda de ropa tras ponerse a "jugar" con un improvisado lanzallamas junto a un colega.
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Las llamas se propagaron con rapidez por el local, aunque por fortuna un tercer empleado logró sofocar el fuego con un extintor antes de que pasara a mayores y sin que se registraran heridos.