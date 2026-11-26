El embajador de Estados Unidos en Argentina mantuvo un encuentro con el mandatario norteamericano en Florida, donde conversaron sobre la relación bilateral. A través de sus redes sociales, expresó su deseo de que ambos presidentes vuelvan a compartir una reunión el próximo año.

Hoy 10:15

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, manifestó su deseo de que Donald Trump vuelva a reunirse con Javier Milei durante 2027, luego de mantener un encuentro con el presidente norteamericano en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

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A través de una publicación en su cuenta de la red social X, el diplomático contó que conversó con Trump sobre la situación argentina y el vínculo entre ambos mandatarios. En ese contexto, expresó su intención de que vuelvan a compartir una reunión el próximo año.

“Esta noche conversé con el presidente Trump en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, sobre la Argentina y el presidente Javier Milei. De cara a 2027, me gustaría volver a ver a los dos presidentes y amigos juntos. Tenemos mucho por hacer entre nuestros países”, escribió Lamelas.

El mensaje se conoció dos semanas después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, suspendiera un viaje que tenía previsto realizar a la Argentina a fines de noviembre, en el marco de una gira por Colombia y Chile.

La cancelación se produjo luego del revés electoral que sufrió el Partido Republicano en las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, en las que perdió el control de ambas cámaras del Congreso. Según trascendió, la decisión de suspender la gira regional estuvo vinculada a la situación política interna del país norteamericano.

El respaldo de Trump a Milei y la relación bilateral

La publicación de Lamelas también se inscribe en un contexto de respaldo de la administración estadounidense al Gobierno argentino, luego de los resultados electorales en Estados Unidos.

Tras esos comicios, el embajador había ratificado el compromiso de Trump con la gestión de Milei y destacado los resultados de la alianza entre ambos países.

“Yo creo en Argentina y en su gente”, expresó el diplomático el 8 de noviembre a través de sus redes sociales.

En aquella oportunidad, también sostuvo que el vínculo entre Trump y Milei ya estaba generando resultados concretos, con perspectivas de más inversiones, empleo y oportunidades de crecimiento.

“La Argentina tiene recursos, talento y una gente trabajadora. La verdadera soberanía es tener la libertad de elegir, producir y prosperar sin depender de nadie”, había señalado.

Cuántas veces se reunieron Trump y Milei

En caso de concretarse un nuevo encuentro durante 2027, sería la novena reunión entre Donald Trump y Javier Milei desde que el mandatario argentino asumió la Presidencia.

El primer acercamiento se produjo en febrero de 2024, en Washington, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). En noviembre de ese mismo año volvieron a encontrarse en Mar-a-Lago, luego de la victoria electoral del republicano.

Durante 2025 compartieron cuatro reuniones: en enero, durante la asunción presidencial de Trump; en septiembre, en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas; en octubre, en la Casa Blanca, durante un encuentro vinculado al acuerdo de asistencia financiera; y en noviembre, nuevamente en Florida, durante una actividad de la CPAC.

En 2026, los mandatarios volvieron a coincidir en dos oportunidades: en febrero, durante el primer encuentro del Consejo de Paz, y en marzo, en Miami, en una reunión de líderes latinoamericanos convocada por Trump.