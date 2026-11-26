La actriz contó detalles del rodaje de la serie de Mike Flanagan y explicó por qué le hubiera gustado que se conservara un momento emotivo entre su personaje y Carrie White.

Hoy 10:01

Amber Midthunder, quien interpreta a la profesora Rita Desjardin en la nueva adaptación de Carrie, reveló detalles inéditos del rodaje y contó que una escena que compartía con la protagonista, interpretada por Summer H. Howell, finalmente quedó fuera del montaje de la serie.

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Durante una entrevista con el podcast The Boo Crew, publicada por el sitio especializado Bloody Disgusting el 20 de noviembre, la actriz explicó que el momento eliminado mostraba a Rita expresándole a Carrie cuánto orgullo sentía por ella. Se trataba de una escena especialmente significativa para la relación entre ambas, antes de que los acontecimientos tomaran un rumbo trágico.

"Me encantaba esa escena porque creo que eso es todo lo que Carrie necesita", explicó Midthunder al referirse a las palabras que su personaje le dedicaba a la joven.

La actriz consideraba que ese intercambio aportaba un cierre emocional al vínculo entre la profesora y su alumna, y permitía mostrar con mayor claridad el apoyo que Rita intentaba brindarle en medio del hostil ambiente escolar.

Dos semanas para filmar la noche del baile

Midthunder también recordó el intenso trabajo que demandó la secuencia del baile de graduación, uno de los momentos centrales de la historia. Según contó, la filmación se extendió durante aproximadamente dos semanas de jornadas nocturnas, con una compleja combinación de acrobacias, efectos especiales y escenas de acción.

Amber Midthunder

La actriz destacó además el compromiso del director Mike Flanagan con el equipo. Durante una pausa del rodaje, el realizador reunió al elenco y al personal técnico para recordarles la importancia de formar parte de una nueva versión de una historia tan reconocida.

Antes de comenzar a filmar, el elenco había compartido alrededor de tres semanas de ensayos, una instancia que, según Midthunder, ayudó a construir un ambiente de trabajo colaborativo.

El trabajo detrás de una escena impactante

La intérprete también describió cómo se realizó el momento en el que Rita es lanzada por los aires durante el desenlace. Primero filmó el impacto inicial en cámara lenta y luego intervino una doble de riesgo, que fue impulsada mediante cables para completar la secuencia.

Posteriormente, Midthunder participó de un proceso de escaneo facial para que su rostro pudiera integrarse digitalmente a los efectos visuales.

Aunque su trayectoria incluye producciones de terror y suspenso, la actriz reconoció que todavía le cuesta mirar películas del género. "Me encantan las casas embrujadas y la temporada de Halloween. Me cuesta mucho ver una película de terror porque creo demasiado en lo que estoy viendo", comentó entre risas.

La entrevista también permitió conocer uno de sus próximos trabajos: Midthunder volverá a colaborar con integrantes del equipo creativo de Flanagan en Rot, el debut como directora de largometrajes de Alexandra Magistro, donde compartirá elenco con Matthew Lillard y Cooper Koch.