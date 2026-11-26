Una mujer fue arrestada en Londres, Catamarca, con 514 gramos de cocaína durante un control vehicular de Gendarmería Nacional.

Hoy 15:12

En un reciente operativo de control vehicular, efectivos de la Gendarmería Nacional detuvieron a una mujer mayor de edad en la localidad de Londres, Catamarca, tras hallar más de medio kilo de cocaína oculta en su equipaje. El procedimiento se llevó a cabo durante la noche del martes sobre la Ruta Nacional N.º 40, en el kilómetro 4.068, donde se implementaron medidas de prevención para combatir el tráfico de estupefacientes.

La detención se produjo cuando un ómnibus proveniente de San Fernando del Valle de Catamarca fue detenido para un control físico y documentológico. En ese momento, los gendarmes identificaron a una pasajera que transportaba una bolsa de papel que contenía una caja de cartón de tamaño mediano. Al inspeccionar el contenido, los uniformados encontraron un paquete rectangular envuelto en cinta transparente, lo que generó sospechas sobre su contenido.

Una vez descubierto el paquete, se realizó una prueba de orientación de campo conocida como Narcotest, que confirmó que la sustancia era cocaína, con un peso total de 514 gramos. Este hallazgo llevó a la intervención de personal de Criminalística y Estudios Forenses, quienes se encargaron de documentar el proceso y asegurar la cadena de custodia de las pruebas.

Por disposición del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Catamarca, se procedió al secuestro del estupefaciente, así como de un teléfono celular y otros elementos que podrían ser relevantes para el caso. La mujer fue detenida en carácter de incomunicada y posteriormente trasladada a la Comisaría de la Mujer y el Menor de la Policía de Catamarca.

Este tipo de operativos por parte de Gendarmería Nacional son fundamentales para combatir el tráfico de drogas en rutas nacionales, especialmente en un contexto donde el narcotráfico se ha convertido en un problema creciente. Las autoridades continúan trabajando para desarticular redes de distribución y venta de estupefacientes en todo el país.

El control vehicular realizado en Londres es parte de una estrategia más amplia que busca intensificar la vigilancia y prevención en áreas de alto riesgo. La colaboración de los ciudadanos es también crucial, ya que la denuncia de actividades sospechosas puede ser un elemento clave en la lucha contra el narcotráfico.

El compromiso de las fuerzas de seguridad en este tipo de acciones busca no solo la detención de infractores, sino también la protección de la comunidad y la promoción de un entorno más seguro para todos. La Gendarmería Nacional reafirma su misión de mantener el orden y la seguridad en las rutas de Argentina.