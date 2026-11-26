La compañía realizó una entrega de materiales escolares en establecimientos educativos de Boquerón y Ventura Pampa. La iniciativa fue recibida con alegría por los alumnos y agradecimiento por parte de las comunidades educativas.

Hoy 15:26

La compañía Hamburgo Seguros llevó adelante una jornada solidaria en el departamento Atamisqui, donde realizó la entrega de mochilas con útiles escolares a alumnos de establecimientos educativos de la zona rural.

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La iniciativa alcanzó a las escuelas de Boquerón y Ventura Pampa, con el propósito de acompañar a los niños y niñas en su trayectoria educativa y brindarles herramientas para continuar con sus aprendizajes.

Desde la empresa destacaron que cada mochila representa mucho más que materiales escolares, ya que también simboliza una oportunidad, un incentivo y una manera de acompañar el crecimiento de quienes serán protagonistas del futuro.

La actividad contó con una especial recepción por parte de las comunidades educativas. En la escuela de Boquerón, el director agradeció a Hamburgo Seguros y a la persona que resultó ganadora de un automóvil y eligió a la institución para recibir los elementos.

“Muchísimas gracias a Hamburgo y a la ganadora del automóvil por elegir nuestra escuela para esta entrega. En nombre de toda la comunidad educativa, esperamos que se sigan repitiendo estos lindos gestos”, expresó.

Por su parte, desde la escuela de Ventura Pampa también manifestaron su agradecimiento y destacaron la importancia de recibir este tipo de aportes, especialmente para las instituciones ubicadas en sectores rurales.

“Los chicos están contentos, se puede ver la sonrisa de todos, así que estamos felices”, señalaron desde la comunidad educativa.

Asimismo, el maestro a cargo de la dirección de ese establecimiento valoró la iniciativa y remarcó la importancia de que las empresas acompañen a las escuelas del interior provincial.

“Realmente la zona rural necesita estos regalos. Muchísimas gracias a la empresa y también a la persona que ganó el 0 km y eligió a nuestra escuela”, expresó.

De esta manera, Hamburgo Seguros reafirmó su compromiso con las comunidades santiagueñas, a través de acciones que buscan generar un impacto positivo y acompañar a las instituciones educativas, fortaleciendo el vínculo con las familias y los alumnos de distintos puntos de la provincia.