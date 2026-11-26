Tres hombres fueron detenidos en operativos policiales en Alto Comedero, Jujuy, como parte de las acciones de prevención de delitos en la zona.

Hoy 14:51

En un esfuerzo por mejorar la seguridad ciudadana, la Policía de Jujuy ha llevado a cabo una serie de operativos que resultaron en la detención de tres hombres en el barrio Alto Comedero. Estos procedimientos se realizaron entre el martes y la madrugada del jueves, con la participación activa del Centro de Gestión para la Seguridad Ciudadana de la Unidad Regional N°7.

El primer incidente ocurrió el martes, cuando un repartidor de bebidas gaseosas alertó a las autoridades sobre un hombre que había subido a su camión con intenciones delictivas. La rápida respuesta del personal del CGSC permitió la detención del sospechoso y el secuestro de un cuchillo que llevaba en su poder, lo que subraya la importancia de las recorridas preventivas en la zona.

Al día siguiente, el miércoles por la mañana, la intervención policial se enfocó en un intento de agresión a un comerciante. Policías en bicicleta sorprendieron a un hombre que estaba a punto de agredir a un comerciante. Al percatarse de la presencia de los efectivos, el sujeto intentó escapar, pero fue rápidamente reducido y arrestado, mostrando así la efectividad de la vigilancia activa en el área comercial.

El tercer operativo tuvo lugar en la madrugada del jueves. Durante una de las recorridas del Grupo Dinámico de Prevención del Delito, se observó a un hombre caminando rápidamente bajo la lluvia con dos mochilas. Al intentar huir de la policía, fue finalmente detenido. En el registro de las mochilas, se encontraron varios artículos para bebés que el hombre alegó haber encontrado, lo que llevó al secuestro preventivo de los mismos.

Además de estas detenciones, los detectives notaron daños en una farmacia cercana, donde los vidrios laterales estaban rotos. Como medida de precaución, se estableció una custodia en el lugar hasta que se pudiera localizar a los propietarios del establecimiento. Este último hecho resalta la necesidad de una mayor protección de los comercios en la zona, que ha sido objeto de incidentes delictivos en el pasado.

Las operaciones realizadas en Alto Comedero no solo tienen como objetivo la detención de sospechosos, sino también la prevención de delitos y la restauración de la confianza de la comunidad en la seguridad pública. Las acciones coordinadas entre diferentes unidades de la policía son cruciales para mantener un entorno seguro para los residentes y comerciantes de la región.

Este tipo de intervenciones son parte de una estrategia más amplia que busca no solo responder a los delitos ya ocurridos, sino también implementar medidas que eviten su repetición. Con un enfoque en la colaboración comunitaria y la vigilancia activa, las autoridades continúan trabajando para garantizar la seguridad de Alto Comedero.