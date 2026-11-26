La Asignación Universal por Hijo (AUH) es un programa clave en Argentina que beneficia a millones de familias. Presentar la Libreta es un requisito fundamental para continuar recibiendo este apoyo económico.

Hoy 18:02

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es un programa del Gobierno argentino que proporciona asistencia económica a familias en situación de vulnerabilidad. Desde su implementación en 2009, ha beneficiado a más de 4 millones de niños y adolescentes en todo el país. Para continuar recibiendo este subsidio, es necesario presentar la Libreta de la AUH, un documento que acredita el cumplimiento de ciertos requisitos relacionados con la salud y la educación de los beneficiarios.

El primer paso para presentar la Libreta de la AUH es reunir la documentación necesaria. Esto incluye el DNI del titular y de los hijos, así como los certificados de salud y escolaridad. Es importante que estos documentos estén actualizados y cumplan con los requisitos establecidos por la ANSES.

Una vez que tengas toda la documentación, el siguiente paso es ingresar a la página de ANSES. Desde allí, podrás acceder al sistema y completar el formulario correspondiente de presentación de la Libreta. Es recomendable verificar que todos los datos estén correctos antes de enviar la solicitud.

Tras presentar la Libreta, ANSES tiene un plazo de 60 días hábiles para procesar la información y verificar el cumplimiento de los requisitos. Si todo está en orden, el subsidio se continuará pagando sin inconvenientes. En caso de que haya algún problema, ANSES se comunicará con el titular para solicitar más información.

Es importante tener en cuenta que la presentación de la Libreta de la AUH debe realizarse anualmente. Esto asegura que la información se mantenga actualizada y que las familias continúen cumpliendo con los requisitos necesarios para recibir la asistencia económica.

Además, el cumplimiento de la presentación de la Libreta es fundamental para garantizar que los niños y adolescentes beneficiados accedan a la salud y educación adecuadas. De esta manera, el programa no solo apoya económicamente a las familias, sino que también fomenta el desarrollo integral de los menores.

Finalmente, es recomendable estar al tanto de las novedades y cambios en la normativa de ANSES, ya que pueden surgir modificaciones en los procedimientos o requisitos para la presentación de la Libreta. Mantenerse informado permitirá a los beneficiarios gestionar de manera efectiva la AUH y asegurar el bienestar de sus hijos.