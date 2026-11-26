El actor chileno coincidió con su expareja y el futbolista en el cumpleaños de unos amigos en común.

Hoy 18:05

Después de meses de tensiones y cruces mediáticos, Benjamín Vicuña y Eugenia “China” Suárez coincidieron en un cumpleaños celebrado en Uruguay, donde también estuvo presente Mauro Icardi, actual pareja de la actriz. Tras las repercusiones que generó el encuentro, el actor habló públicamente y contó cómo vivió la situación.

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En diálogo con DDM, el ciclo de América, Vicuña aclaró que no se trató de un casamiento, como había trascendido, sino del cumpleaños de Nati y Eber, dos amigos a quienes conoce desde hace muchos años.

“Se habló de un casamiento... No, era el cumpleaños de Nati y Eber, que son amigos que quiero mucho hace muchos años. Fue una fiesta preciosa, donde los protagonistas son ellos, así que no voy a hablar de otras cosas que no corresponden”, explicó.

El actor también contó que su presencia en la celebración implicó un esfuerzo de organización, ya que tenía compromisos laborales en Chile. “Hice un gesto de amor importante en ir porque tenía que estar el domingo filmando en Chile, así que estuve poquito, pero pude darles un abrazo a mis amigos y eso es lo importante”, señaló.

Qué dijo sobre el encuentro con la China Suárez

Consultado sobre si había resultado incómodo compartir el mismo espacio con su expareja y Mauro Icardi, Vicuña lo negó rotundamente.

“No, no, somos adultos”, respondió, sin profundizar en los conflictos que protagonizaron durante los últimos meses.

También le preguntaron si habían aprovechado la ocasión para conversar sobre cuestiones relacionadas con la exposición pública de sus hijos. En ese sentido, fue contundente: “Esas cosas se hablan en privado”.

Por otra parte, cuando el cronista le recordó que en distintas oportunidades había manifestado su intención de mantener su vida en la Argentina por sus hijos, el actor respondió: “No, no, no, nadie da la derecha... El tiempo acomoda algunas cosas, por supuesto”.

Y agregó: “Es mi experiencia personal de estar acá. No es ningún esfuerzo, es lo que tengo que hacer, lo que corresponde, ¿verdad? Estar acá, con mis hijos, con mi vida, soy feliz”.

Su decisión de permanecer en la Argentina

Vicuña también se refirió a su vínculo con Chile, su país de origen, y reconoció que muchas personas de su entorno le reclaman que pase más tiempo allí.

“La prensa, mis amigos, mis afectos me dicen: ‘¡Dale, loco, tenés que estar acá!’”, contó.

Sin embargo, explicó que su vida está repartida entre ambos países: “Tengo mi corazón, mi origen, mi familia, mis amigos del colegio, de la universidad, en Chile. Pero acá tengo lo más importante en mi vida, que son mis hijos”.

Días antes, el actor había evitado referirse públicamente a las polémicas entre su expareja y el futbolista. En aquella oportunidad sostuvo que se trataba de “historias de adultos” y pidió que los menores no fueran involucrados en los conflictos mediáticos.