El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía Federal Argentina en el sector Siglo XX. También incautaron una motocicleta y un teléfono celular.

Hoy 18:09

Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) llevaron adelante un importante operativo antidrogas durante la tarde de este jueves en el barrio Campos Contreras de la ciudad Capital, que culminó con la detención de un hombre y el secuestro de cocaína y marihuana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento estuvo a cargo del personal de la Unidad Operativa Federal Santiago del Estero y se desarrolló en inmediaciones de calle Ernesto Che Guevara y pasaje Ricardo Balbín, en el sector Siglo XX.

Durante el operativo, los efectivos federales secuestraron un envoltorio con 30 gramos de marihuana y otros 20 envoltorios de la misma sustancia, presuntamente listos para su comercialización. Además, incautaron 10 envoltorios de cocaína.

Como resultado del procedimiento, el personal de la Policía Federal también secuestró una motocicleta Honda Wave y un teléfono celular, elementos vinculados a la investigación.

En el caso tomó intervención la fiscal Florencia Torrez.

El procedimiento se enmarca en las acciones que lleva adelante la Policía Federal Argentina en la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo, bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación.