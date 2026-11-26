Durante el encuentro en Asunción, Javier Milei y Pedro Alliana abordaron la conexión de gas desde Vaca Muerta hacia Brasil, la apertura comercial del Mercosur y la integración fronteriza.

Hoy 18:03

El presidente Javier Milei mantuvo este jueves una reunión bilateral en Asunción con su par de Paraguay, Pedro Alliana, en la que ambos gobiernos acordaron darle un “renovado impulso” a la relación entre los dos países. La agenda incluyó proyectos energéticos, infraestructura, seguridad, comercio y el reclamo argentino por las Islas Malvinas.

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Tras el encuentro, los cancilleres Pablo Quirno y Rubén Ramírez Lezcano brindaron una declaración conjunta en la que detallaron los principales puntos abordados por los mandatarios.

Uno de los temas centrales fue la posibilidad de desarrollar una conexión gasífera desde Vaca Muerta hasta Brasil, atravesando territorio paraguayo. El proyecto contempla llevar el recurso desde la formación neuquina hasta Salta, mediante el corredor bioceánico, para luego llegar al mercado brasileño a través del estado de Mato Grosso do Sul.

También se analizaron los avances para construir una conexión desde la provincia de Formosa que permita a Paraguay acceder al gas argentino.

Paraguay ratificó su apoyo al reclamo por Malvinas

Durante la declaración conjunta, el canciller paraguayo expresó nuevamente el respaldo de su país a la posición argentina sobre la soberanía de las islas.

“Paraguay es un país que respalda plenamente los derechos de la Argentina sobre las islas Malvinas. En ese contexto, nuestro compromiso sigue permanente e invariable”, afirmó Ramírez Lezcano.

El funcionario también destacó la coincidencia entre ambos gobiernos en distintos espacios multilaterales, como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y el Mercosur.

Además, Paraguay confirmó su apoyo a la candidatura del argentino Rafael Grossi para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Apertura comercial y agenda del Mercosur

Otro de los ejes de la reunión estuvo relacionado con el futuro del Mercosur y la necesidad de avanzar hacia un bloque con mayor competitividad y flexibilidad comercial.

Los gobiernos analizaron la posibilidad de facilitar las negociaciones para acceder al mercado europeo mediante la cuota de carne vacuna y avanzar en acuerdos comerciales.

La agenda también incluyó la integración física y la infraestructura fronteriza. Entre los proyectos mencionados se encuentran la renovación del puente y del control fronterizo integrado entre Clorinda y Puerto Falcón, la mejora del puente Pilar-Puerto Cano y las obras para completar el corredor bioceánico a través del puente Pozo Hondo-Misión La Paz.

En materia energética, los funcionarios destacaron la importancia de la hidroeléctrica Yacyretá y señalaron que las obras de Aña Cuá permitirán completar la primera turbina en julio de 2028. También mencionaron los proyectos hidroeléctricos de Corpus Christi e Itatí-Itá Corá.

El intercambio comercial entre ambos países ronda los 4.000 millones de dólares anuales. En ese contexto, se comprometieron a profundizar la integración económica y facilitar el tránsito fronterizo. La Hidrovía Paraguay-Paraná también formó parte de las conversaciones.

El respaldo argentino tras la crisis de Ueno Bank

Durante el encuentro, el canciller paraguayo agradeció especialmente la colaboración del Gobierno argentino frente a la crisis financiera de Ueno Bank, que dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros.

Ramírez Lezcano destacó que el presidente del Banco Central argentino, Santiago Bausili, colaboró con las autoridades monetarias y económicas paraguayas para diseñar alternativas que permitan recuperar los activos de la entidad.

Por su parte, Quirno aseguró que la Argentina puso a disposición sus equipos económicos y financieros para acompañar a Paraguay durante la crisis.

La reunión representó la primera visita de un jefe de Estado al mandatario paraguayo desde que asumió el cargo, el pasado 6 de noviembre, tras la destitución de Santiago Peña.