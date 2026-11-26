El sospechoso fue sorprendido cuando golpeaba e intentaba arrancar uno de los dispositivos de vigilancia. Personal de seguridad del hospital logró reducirlo hasta la llegada de la Policía.

Hoy 22:09

Un hombre fue demorado tras ser sorprendido cuando intentaba sustraer una cámara de seguridad en el sector de la Fundación Messi de Añatuya, durante la tarde de este jueves.

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El episodio se registró alrededor de las 18.30 horas, cuando personal de seguridad del hospital advirtió que un sujeto golpeaba e intentaba desprender uno de los dispositivos de vigilancia instalados en el lugar.

Ante esta situación, uno de los vigiladores intervino rápidamente y, con la colaboración de sus compañeros, logró reducir al sospechoso, quien estaría domiciliado en el barrio Tradición de esa ciudad.

Tras controlar la situación, los trabajadores alertaron a la Policía, cuyos efectivos acudieron al lugar y se hicieron cargo del procedimiento.

El hombre quedó demorado, mientras que el personal policial avanzó con las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho.