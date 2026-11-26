Los sospechosos, de 22 y 18 años, quedaron a disposición de la Justicia tras un procedimiento policial. Los efectivos recuperaron tres teléfonos celulares y una linterna que había sido vendida por $10.000.

Hoy 21:54

Un procedimiento realizado por efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 22 de Monte Quemado permitió esclarecer el robo a un comercio de la ciudad, recuperar parte de los bienes sustraídos y aprehender a dos jóvenes de 22 y 18 años.

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La investigación se inició a raíz de un hecho ocurrido alrededor de las 3 de la madrugada del lunes pasado, en un local comercial ubicado sobre avenida 25 de Mayo. Su propietario, un hombre de 46 años, denunció que desconocidos habían ingresado al establecimiento y sustraído cuatro teléfonos celulares y diversas prendas de vestir.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, personal de la Brigada de Investigaciones inició una serie de averiguaciones que permitieron establecer que un sospechoso estaría ofreciendo distintos bienes a la venta.

Durante la tarde del miércoles, los uniformados interceptaron en la vía pública a un joven de 22 años, domiciliado en el barrio Municipal, quien aportó información que permitió avanzar en la localización de los dispositivos sustraídos.

A partir de esos datos y con la colaboración de la Comisaría Comunitaria N° 8 de la Mujer y la Familia, los investigadores localizaron a una joven de 18 años, quien inicialmente negó estar involucrada en el hecho.

Posteriormente, en sede policial, la joven hizo entrega de tres teléfonos celulares: un Xiaomi Redmi 14C, un Samsung Galaxy A16 y un Xiaomi Redmi A7 Pro, todos en buen estado de conservación.

En paralelo, los efectivos se entrevistaron con un vecino de 33 años en una vivienda ubicada sobre el Camino a Carballo. El hombre entregó voluntariamente una linterna y manifestó haberla adquirido de buena fe al sospechoso por la suma de $10.000.

Tras tomar conocimiento de los resultados del procedimiento, la Fiscalía de turno ordenó el secuestro preventivo de los elementos recuperados para su posterior restitución a sus propietarios y dispuso la aprehensión de ambos jóvenes, quienes quedaron a disposición de la Justicia.