La provincia registró la cifra más alta de los últimos diez años y concentró casi el 28% de las exportaciones de la región durante el primer semestre. El Gobierno provincial destacó el esfuerzo de los productores y el trabajo para abrir nuevos mercados.

Hoy 21:43

Santiago del Estero alcanzó un nuevo récord exportador con USD 1.513 millones, la cifra más alta de los últimos diez años, consolidando su liderazgo en materia de exportaciones en el Norte.

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El dato surge del informe "Desarrollo de la Oferta Exportable de Santiago del Estero", elaborado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) junto a la consultora ECOPOLYS.

De acuerdo con el relevamiento, la provincia encabezó las exportaciones del Norte durante el primer semestre, al concentrar casi el 28% del total exportado por la región.

Desde el Gobierno provincial destacaron el esfuerzo de los productores santiagueños y el aporte de sectores vinculados a la producción de maíz, soja, trigo, algodón, alfalfa, miel y carne, entre otros productos que llegan a los mercados internacionales.

"Cada tonelada de maíz, soja y trigo, cada fardo de algodón, cada rollo de alfalfa, cada kilo de miel y de carne que llega al mundo es fruto de su trabajo de todos los días", señalaron.

Asimismo, resaltaron el rol de las Agencias de Desarrollo Territorial, que brindan asistencia técnica, capacitación y financiamiento a los productores de los distintos departamentos de la provincia.

En ese sentido, también destacaron el trabajo conjunto con las cámaras empresariales y las entidades del sector productivo para ampliar la oferta exportable y avanzar en la apertura de nuevos mercados internacionales.

"Cuando el Estado y quienes producen trabajan juntos, Santiago crece. Vamos a seguir por este camino", expresaron desde el Gobierno provincial.