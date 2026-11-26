El intendente Mario Benavente encabezó la entrega de certificados a quienes completaron el segundo ciclo de capacitaciones del año. Los talleres abordaron herramientas de marketing, costos y desarrollo de emprendimientos.

Hoy 21:44

El intendente de Santiago del Estero, Mario Benavente, encabezó la entrega de certificados a más de 80 emprendedores que participaron del segundo ciclo de capacitaciones organizado por la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de la Capital.

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La iniciativa tuvo como objetivo brindar herramientas prácticas a pequeños y medianos emprendedores, con el propósito de fortalecer sus proyectos y generar nuevas oportunidades de crecimiento dentro de la economía local.

Durante las jornadas de formación se desarrollaron talleres sobre Costos, Precio del Producto, Marketing Tradicional, Marketing Digital y Emprender con Impacto, temáticas orientadas a mejorar la planificación, administración y promoción de los emprendimientos.

Destacaron el acompañamiento a los emprendedores

Durante la ceremonia, Benavente resaltó la importancia del trabajo conjunto entre el municipio y los actores de la economía social, al considerar que estos espacios de formación contribuyen al desarrollo de las actividades productivas.

Además, el jefe comunal confirmó que las capacitaciones continuarán durante el próximo año, con el objetivo de seguir acompañando a quienes buscan desarrollar o consolidar sus emprendimientos.

Del acto también participaron el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; el subsecretario de Salud y Desarrollo Social, Mauro Kalinski; y el director de Desarrollo Social, Fernando Zelaya.

Desde la Municipalidad destacaron que estos ciclos de capacitación forman parte de las acciones destinadas a fortalecer el trabajo independiente y brindar mayores oportunidades de desarrollo a los emprendedores de Santiago del Estero.