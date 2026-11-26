La jornada se desarrolló en el CAPS Armando Archetti, donde se destacó el trabajo de los futuros profesionales de Trabajo Social y la importancia de fortalecer los vínculos entre el municipio y las instituciones educativas.

Hoy 21:29

El intendente, Ing. Mario Benavente, encabezó la jornada de cierre anual de las prácticas profesionalizantes de los estudiantes de la carrera de Trabajo Social del Instituto de Estudios Superiores San Martín de Porres (ISMP), que se desarrollaron en las instalaciones del CAPS Armando Archetti.

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Durante el encuentro, se puso en valor el trabajo realizado por los futuros profesionales y se destacó la importancia de estas prácticas como espacios fundamentales para articular los conocimientos adquiridos en el ámbito académico con experiencias concretas de intervención comunitaria.

En este sentido, el jefe comunal resaltó la importancia de fortalecer los vínculos de cooperación del municipio y de la provincia con las instituciones educativas, promoviendo espacios de formación y participación que contribuyan a optimizar el cuidado y la atención de las familias y los vecinos de cada barrio.

Por su parte, las alumnas Felicitas Herrera y Vanesa Garnica destacaron el valor de esta etapa de formación académica y de experiencia en territorio, desde una perspectiva que entiende que la salud no solo comprende el bienestar físico, sino también las dimensiones mental, emocional y social.

También participaron del encuentro el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; el subsecretario de Gobierno, Nicolás Montenegro; el subsecretario de Salud, Mauro Kalinski; y el director de Salud, Antonio Palomo. Asimismo, estuvieron presentes la directora académica del ISMP, Melisa Gerez, y las docentes responsables de las prácticas profesionalizantes, Victoria Abregú y Tatiana Fernández.