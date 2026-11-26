La institución santiagueña avanza con diferentes trabajos de infraestructura que incluyen la incorporación de reflectores LED y la recuperación del césped de su estadio.

Hoy 21:25

El Club Comercio Central Unidos continúa apostando al crecimiento institucional con una serie de obras destinadas a mejorar sus instalaciones y brindar mejores condiciones para el desarrollo de la actividad deportiva.

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Entre los principales trabajos se destacan los avances en la construcción de la tribuna, una de las obras que lleva adelante la dirigencia encabezada por Daniel Vaca.

Además, la institución del barrio Norte realiza tareas de acondicionamiento en las torres de iluminación del estadio y adquirió nuevos reflectores LED, que permitirán mejorar la visibilidad del campo de juego.

Otro de los puntos centrales es la recuperación del terreno de juego. Para ello, el club concretó la compra de césped destinado a cubrir los sectores que necesitaban mejoras y optimizar las condiciones de la cancha.

La vicepresidenta de la institución, María Noel Sáez, también destacó la continuidad de los trabajos y el compromiso de la dirigencia con el crecimiento del club.

De esta manera, el Tripero continúa invirtiendo en su infraestructura, con el objetivo de consolidar su crecimiento deportivo e institucional y mejorar las instalaciones para toda la familia de Comercio.