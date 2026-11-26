El entrenador de Palmeiras destacó la experiencia y la fortaleza mental del Pincha, y anticipó un encuentro muy competitivo para este sábado en el estadio Centenario de Montevideo.

Hoy 20:55

A dos días de la gran final de la Copa Libertadores 2026, el entrenador de Palmeiras, Abel Ferreira, analizó las virtudes de Estudiantes de La Plata y destacó las dificultades que tendrá su equipo para conquistar el título continental.

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En diálogo con las redes oficiales del certamen, el director técnico portugués resaltó la jerarquía del conjunto argentino. “Creo que es un equipo extremadamente competitivo, un equipo con mucha experiencia”, manifestó.

Ferreira tomó como referencia la actuación del Pincha en la semifinal ante Flamengo, donde consiguió sostener el empate sin goles pese a la expulsión de Baltazar Rodríguez y posteriormente logró la clasificación en la tanda de penales.

El entrenador también destacó la mentalidad competitiva de los equipos argentinos y valoró tanto la trayectoria internacional de Estudiantes como la experiencia de sus futbolistas para afrontar encuentros decisivos.

Por su parte, Ferreira buscará conquistar su tercera Copa Libertadores al frente de Palmeiras, luego de las consagraciones obtenidas en las ediciones de 2020 y 2021, cuando superó a Santos y Flamengo, respectivamente.

Estudiantes y Palmeiras se enfrentarán este sábado 28 de noviembre desde las 17 en el estadio Centenario de Montevideo, en una definición que tendrá frente a frente a dos equipos con una rica historia en la máxima competencia continental.