El senador de Unión por la Patria ironizó sobre las tensiones entre la jefa del bloque oficialista y la Casa Rosada durante el debate por la suspensión de las PASO.

Hoy 20:19

Un momento particular se vivió este jueves en el Senado durante el debate por la reforma electoral y la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El senador formoseño José Mayans lanzó un comentario irónico sobre la interna de La Libertad Avanza que provocó las carcajadas de Patricia Bullrich, quien seguía el discurso desde su banca.

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Durante el cierre del bloque de Unión por la Patria, Mayans apuntó contra las diferencias políticas entre la exministra de Seguridad y el entorno del presidente Javier Milei, especialmente con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los dirigentes Martín y Eduardo «Lule» Menem.

Milei se dio cuenta de que no tenía el liderazgo político que pensaba que iba a tener. Entonces, su hermana, con los Menem, decidió, en primer lugar, eliminar cualquier candidatura interna. ¿Patricia mide bien? Afuera, expresó el legislador.

Luego, profundizó la ironía con una frase que desató las risas de Bullrich: «O morimos todos juntos con Milei a la cabeza, o no hay nada. Fuera Patricia de la candidatura. Ese es el espíritu de las PASO».

Mayans también sostuvo que otro de los objetivos de la suspensión de las primarias sería generar dificultades dentro del peronismo para que resuelva sus disputas internas, aunque aclaró que su espacio encontrará una manera de definir sus candidaturas.

La respuesta de Patricia Bullrich

La senadora oficialista recogió el guante y respondió con el mismo tono humorístico. Le sugirió a Mayans que, si deja la actividad parlamentaria, podría encontrar un futuro en los escenarios teatrales de la calle Corrientes.

«Aunque ya hace muchos años que está, tiene asegurado acá en la calle Corrientes un stand up», lanzó Bullrich.

Después agregó: «Seguro que vas a ir a la calle Corrientes a hacer un stand up y vas a tener un éxito genial, así que trabajo asegurado». Finalmente, comparó al senador con el humorista Guillermo Francella y cerró el intercambio entre risas.

Las diferencias entre Bullrich y el Gobierno

El episodio se produjo en medio de las tensiones que atraviesa la relación entre Bullrich y algunos sectores de La Libertad Avanza. En las últimas semanas, la senadora expresó diferencias respecto de los tiempos de la recuperación económica y la necesidad de que las mejoras lleguen a los hogares y las empresas antes de las elecciones de 2027.

En una entrevista con Bloomberg, había advertido que no alcanza con prometer que la situación mejorará en 2028, al remarcar que el próximo año habrá elecciones.

Desde el entorno de Karina Milei reconocieron que existe incomodidad por los posicionamientos de la legisladora y anticiparon que habrá conversaciones para definir su lugar dentro del espacio oficialista.

Sin embargo, desde la mesa política del Gobierno descartaron una confrontación abierta y señalaron que necesitan ordenar el vínculo con la jefa del bloque libertario en el Senado.