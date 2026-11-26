La Conmebol dio a conocer la formación con los mejores jugadores del certamen continental y el Xeneize fue el gran protagonista de la elección tras su consagración en Barranquilla.

Hoy 19:12

A cinco días de conquistar la Copa Sudamericana 2026, Boca Juniors recibió un nuevo reconocimiento internacional. La Conmebol anunció este jueves el equipo ideal del certamen e incluyó a ocho futbolistas del conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

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La elección estuvo a cargo del Grupo de Estudio Técnico de la entidad sudamericana, que destacó el rendimiento colectivo e individual del Xeneize durante una campaña que culminó con la victoria por 2 a 0 ante Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla.

Los representantes de Boca en la formación ideal son Álvaro Montero, Facundo Herrera, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa y Miguel Merentiel, con presencia en todas las líneas del campo de juego.

Entre los nombres destacados aparece Merentiel, quien terminó como el máximo goleador del Xeneize en el certamen con cinco tantos, incluido uno en la final. Por su parte, Sebastián Villa aportó cuatro asistencias durante la competencia.

Los tres futbolistas que completan la formación son el brasileño Adson, de Vasco da Gama; Bernard, de Atlético Mineiro; y el uruguayo Salomón Rodríguez, de Montevideo City Torque, quien finalizó como máximo artillero del torneo con siete goles.

El equipo ideal de la Copa Sudamericana 2026

Arquero: Álvaro Montero (Boca).

Álvaro Montero (Boca). Defensores: Facundo Herrera, Lautaro Di Lollo y Lautaro Blanco (Boca).

Facundo Herrera, Lautaro Di Lollo y Lautaro Blanco (Boca). Mediocampistas: Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar (Boca), Adson (Vasco da Gama) y Bernard (Atlético Mineiro).

Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar (Boca), Adson (Vasco da Gama) y Bernard (Atlético Mineiro). Delanteros: Sebastián Villa y Miguel Merentiel (Boca) y Salomón Rodríguez (Montevideo City Torque).

El reconocimiento corona una destacada actuación internacional de Boca, que consiguió cortar una sequía de 18 años sin títulos continentales y ahora buscará cerrar la temporada con nuevas alegrías en el Torneo Clausura y la Copa Argentina.