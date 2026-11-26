El sospechoso fue sorprendido dentro de un automóvil estacionado cerca de la Escuela Bartolomé Mitre. Durante su huida intentó sustraer elementos de una motocicleta, pero fue interceptado y retenido hasta la intervención policial.

Hoy 19:00

Una serie de intentos de robo alteró la tranquilidad de los vecinos de Colonia Dora durante la siesta de este jueves, cuando un sospechoso fue descubierto dentro de un automóvil y, tras darse a la fuga, terminó atrapado por vecinos y trabajadores de la zona.

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El episodio se registró alrededor de las 15 horas, en inmediaciones de la Escuela Bartolomé Mitre, cuando un vecino advirtió movimientos sospechosos dentro de un automóvil Volkswagen que se encontraba estacionado cerca del establecimiento educativo.

Al notar la presencia del vecino, el individuo escapó rápidamente del lugar. Sin embargo, durante su huida habría intentado sustraer elementos de una motocicleta, sin lograr concretar su cometido.

De acuerdo con el relato de testigos, el sospechoso fue finalmente interceptado y retenido por vecinos y trabajadores que se encontraban en inmediaciones de un hotel cercano.

Posteriormente, la propietaria del automóvil, quien cumple funciones en la Escuela N° 84, constató que el sujeto había intentado robar el estéreo del vehículo, provocando daños durante su accionar.

En el hecho intervino personal policial de la Comisaría Comunitaria N° 42, que llevó adelante las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.