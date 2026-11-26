El joven de 21 años quedó aprehendido tras ponerse a disposición de la Justicia. Los efectivos recuperaron el electrodoméstico en el barrio Villa María, donde un hombre aseguró haberlo comprado de buena fe.

Hoy 18:54

Un joven de 21 años quedó aprehendido en la ciudad de Añatuya luego de entregarse voluntariamente en el marco de una investigación por el robo de un televisor, que había sido vendido por apenas $20.000.

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El procedimiento se inició durante la noche del miércoles, cuando efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 41 fueron alertados de que un joven se había presentado en una vivienda del barrio La Merced con la intención de ponerse a disposición de la Justicia por un ilícito cometido días atrás.

Una comisión policial se trasladó hasta el lugar y condujo al acusado, domiciliado en el barrio Obrero, hacia la dependencia policial. En las tareas investigativas también participaron efectivos de Prevención y de la Brigada de Investigaciones.

Como resultado de las averiguaciones, los uniformados llegaron hasta una vivienda del barrio Villa María, donde un hombre de 30 años manifestó haber comprado de buena fe un televisor LCD Hitachi de 32 pulgadas por $20.000 al joven acusado.

El comprador entregó voluntariamente el electrodoméstico, que coincidía con las características del televisor sustraído días atrás a una vecina de Añatuya.

Con intervención de la Fiscalía, se dispuso el secuestro formal del aparato para su restitución a la propietaria, mientras que el joven permaneció alojado en sede policial en calidad de aprehendido y a disposición de la Justicia.