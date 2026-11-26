Italia, República Checa, España y Gran Bretaña quedaron entre los cuatro mejores del certamen que se disputa en Bolonia. La gran final será el próximo domingo.

Hoy 18:53

La Copa Davis 2026 ingresó en su etapa decisiva con la confirmación de los cuatro seleccionados que mantienen intacta la ilusión de conquistar la Ensaladera de Plata. Italia, República Checa, España y Gran Bretaña disputarán las semifinales en Bolonia.

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El seleccionado italiano, campeón de las últimas tres ediciones, consiguió su clasificación tras vencer por 2 a 1 a Corea del Sur en una exigente serie que se definió en el encuentro de dobles. Su próximo rival será República Checa, que dejó en el camino a Canadá.

Por la otra llave, Gran Bretaña protagonizó una de las grandes sorpresas de los cuartos de final al eliminar por 2 a 1 a Alemania, que contó con la presencia de Alexander Zverev.

En tanto, España consiguió su boleto a las semifinales tras superar a Austria gracias a las victorias de Daniel Mérida y Rafael Jódar en los encuentros de singles.

Así se jugarán las semifinales de la Copa Davis 2026

Viernes 27 de noviembre, a las 12: Italia vs. República Checa.

Italia vs. República Checa. Sábado 28 de noviembre, a las 8: España vs. Gran Bretaña.

Los ganadores de ambas eliminatorias se enfrentarán en la gran final, que se disputará el domingo 29 de noviembre desde las 11 (hora argentina), en el Super Tennis Arena de Bolonia.