El Ministerio de Economía logró refinanciar la totalidad de los compromisos de deuda en pesos que vencían este jueves y consiguió un financiamiento adicional.

Hoy 18:24

La operación fue realizada por la Secretaría de Finanzas, que recibió ofertas por un total de $29,16 billones. De esta manera, el Tesoro logró cubrir los vencimientos de la jornada, que rondaban los $25,4 billones, y captar recursos por encima de esa cifra.

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El resultado permitió evitar que una parte de los pesos destinados al pago de los títulos quedara liberada en el mercado. El porcentaje de refinanciamiento superó el 100%, con un excedente de colocación del 4,87% respecto de los compromisos que debía afrontar el Gobierno.

La licitación incluyó distintos instrumentos financieros, con alternativas de rendimiento y cobertura vinculadas a la tasa fija, la inflación, la tasa TAMAR y la evolución del dólar.

Entre las opciones más demandadas se destacaron las letras y los bonos a tasa fija, por los que se adjudicaron $10,79 billones. Uno de los instrumentos, con vencimiento el 16 de febrero de 2027, concentró $7 billones y ofreció una tasa efectiva mensual del 2,20%, equivalente a una tasa efectiva anual del 29,84%.

Por su parte, el título con vencimiento el 16 de julio de 2027 recibió ofertas adjudicadas por $3,79 billones, con una tasa mensual del 2,50% y una TIREA del 34,49%.

Los bonos ajustados por inflación también tuvieron una participación importante. Economía colocó $1,05 billones en un título con vencimiento en mayo de 2027 y otros $5,72 billones en un bono que vence en junio de 2028, ambos vinculados al coeficiente CER.

Además, se adjudicaron $6,10 billones en una letra atada a la tasa TAMAR, con vencimiento en mayo de 2027 y un margen del 4% sobre esa referencia.

La oferta se completó con instrumentos de cobertura cambiaria. El bono dual, que combina la evolución de la tasa TAMAR y del dólar, recibió $1,55 billones. También se colocaron $500.000 millones en una letra dólar linked con vencimiento en marzo de 2027 y otros $990.000 millones en un título similar que vence en mayo.

El resultado de la licitación se conoció en una jornada clave para el programa financiero del Gobierno, que busca administrar sus compromisos de deuda y evitar una mayor presión sobre la cantidad de pesos en circulación.