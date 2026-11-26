Se permitirá el ingreso de público neutral para el encuentro decisivo del próximo domingo en el estadio Bicentenario. En las próximas horas se conocerán la cantidad de entradas disponibles y sus valores.

Hoy 18:12

Una buena noticia para los hinchas de Central Argentino de La Banda se conoció en la previa del encuentro de vuelta ante Villa Cubas de Catamarca, por las semifinales de la Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur.

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El conjunto bandeño podrá contar con el acompañamiento de sus simpatizantes, ya que se permitirá el ingreso de público neutral al estadio Bicentenario de Catamarca, escenario que albergará el encuentro decisivo este domingo 29 de noviembre, desde las 18.

En las próximas horas, la dirigencia de Villa Cubas informará oficialmente la cantidad de entradas que estarán disponibles para los hinchas neutrales, como así también los valores de las localidades.

El Albo llegará a la revancha con la ventaja conseguida en el estadio Osvaldo Juárez, donde se impuso por 2 a 1 gracias a un doblete de Yael Aranda, luego de que Alan Herrera abriera el marcador para el conjunto catamarqueño.

A Central Argentino le alcanzará con un empate para avanzar a la final de la Región Centro, mientras que una derrota por la mínima diferencia llevará la definición a la tanda de penales.

Con la posibilidad de contar con el respaldo de su gente en territorio catamarqueño, el conjunto bandeño buscará dar otro paso firme en su ilusión de conseguir el ascenso al Torneo Federal A.