El exentrenador del Ciclón cuestionó el manejo institucional, reveló situaciones que vivió durante su último ciclo y destacó la presencia de Rubén Darío Insua.

Hoy 18:24

En medio de la delicada situación deportiva y económica que atraviesa San Lorenzo, Néstor Gorosito rompió el silencio y lanzó fuertes cuestionamientos contra la dirigencia del club, al recordar las circunstancias que marcaron su salida como entrenador.

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En diálogo con Radio La Red, Pipo Gorosito criticó a los integrantes de la Comisión Directiva y aseguró que no respetaron los tiempos que habían acordado para desarrollar su proyecto futbolístico, ya que fue despedido en la octava fecha del campeonato.

El entrenador también cuestionó el clima interno de la institución y expuso algunas situaciones que encontró durante su paso por el club. “Hay jugadores que cobraban y no iban nunca a entrenar”, manifestó.

En cuanto a su desvinculación, Gorosito aclaró que la dirigencia cumplió con las obligaciones económicas establecidas en su contrato, por lo que no mantiene asuntos pendientes con la institución.

Además, consideró que la unidad será fundamental para superar la crisis y respaldó la presencia de Rubén Darío Insua, a quien destacó por su compromiso con los intereses del Ciclón.

Las declaraciones del exentrenador llegan tras una temporada complicada para San Lorenzo, que quedó eliminado en los octavos de final del Apertura, no logró clasificarse a los playoffs del Clausura y también sufrió tempranas eliminaciones en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.