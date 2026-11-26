Un hombre de 30 años fue detenido este jueves por la tarde, luego de ser perseguido y reducido por un efectivo policial en la intersección de las calles Pedro León Gallo y Santa Fe.

Hoy 18:13

El procedimiento ocurrió alrededor de las 16, en la intersección de San Martín y Santa Fe, cuando un efectivo policial que cumplía tareas de seguridad observó a un hombre que corría por calle Santa Fe, mientras una mujer lo perseguía y gritaba que había cometido un ilícito.

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Ante esta situación, el uniformado inició una persecución y logró reducir al sospechoso en la esquina de Pedro León Gallo y Santa Fe. Posteriormente, fue identificado como un hombre de 30 años, domiciliado en el barrio Colón de la ciudad Capital.

La damnificada, una mujer de 45 años, manifestó que trabaja sobre calle San Martín y que, en circunstancias que se investigan, le sustrajeron una billetera que se encontraba en la baulera de su motocicleta de 110 cilindradas.

Según indicó, en su interior tenía dinero en efectivo, cuyo monto no pudo precisar, y documentación personal.

Finalmente, el sospechoso fue trasladado a la Comisaría Comunitaria N° 4, donde quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.