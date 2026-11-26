El accidente se produjo en la intersección de avenida Manzione y Saavedra. Los motociclistas, de 16 y 18 años, fueron trasladados al hospital local y, en principio, estarían fuera de peligro.

Hoy 18:55

Un nuevo accidente de tránsito se registró durante la jornada de este jueves en la ciudad de Añatuya, donde dos jóvenes que circulaban en una motocicleta resultaron heridos tras protagonizar un choque con un automóvil.

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El siniestro vial ocurrió en la intersección de avenida Manzione y Saavedra, donde, por motivos que se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron.

Como consecuencia del impacto, los ocupantes del rodado menor, dos jóvenes de 16 y 18 años, sufrieron lesiones y debieron ser asistidos por los servicios de emergencia.

Una ambulancia municipal acudió al lugar y trasladó a ambos motociclistas hacia el Hospital Zonal de Añatuya para que recibieran la atención médica correspondiente. Según las primeras informaciones, presentarían lesiones leves y estarían fuera de peligro.

En el lugar también intervino personal policial, que trabajó en el ordenamiento del tránsito y realizó las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.