El accidente ocurrió durante la tarde en la intersección de J. J. Paso y Almirante Brown. Una de las jóvenes sufrió una lesión en la rodilla izquierda, mientras que su acompañante resultó con golpes menores.

Hoy 18:49

Un accidente de tránsito generó preocupación durante la tarde de este jueves en la ciudad de Añatuya, donde dos alumnas de la Escuela Técnica local derraparon en una motocicleta y debieron ser trasladadas al hospital.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El siniestro vial se registró en la intersección de J. J. Paso y Almirante Brown, donde, por motivos que son materia de investigación, las estudiantes cayeron del rodado.

De acuerdo con las primeras informaciones, la joven que conducía la motocicleta sufrió una lesión en la rodilla izquierda como consecuencia de la caída, mientras que su acompañante resultó con golpes menores.

Tras el incidente, ambas estudiantes fueron asistidas por los servicios de emergencia y trasladadas en una ambulancia municipal hacia el Hospital Zonal de Añatuya, donde recibieron atención médica.

En el lugar también intervino personal policial, que llevó adelante las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.