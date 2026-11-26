Con 43 votos a favor y 29 en contra, el oficialismo consiguió la media sanción del proyecto, que también contempla la incorporación de Ficha Limpia, cambios en los debates presidenciales y la eliminación de la veda electoral.

Hoy 19:18

El Senado de la Nación aprobó este jueves el proyecto de reforma electoral impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que establece la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027.

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La iniciativa obtuvo media sanción con 43 votos afirmativos, 29 negativos y ninguna abstención. La Libertad Avanza consiguió el respaldo de legisladores de la Unión Cívica Radical, el PRO y distintos bloques provinciales.

La suspensión de las elecciones primarias tendrá carácter excepcional y regirá únicamente para los comicios del próximo año, mientras que las restantes modificaciones del sistema electoral tendrán carácter permanente.

Entre los cambios más importantes se encuentra la incorporación de Ficha Limpia, que establece restricciones para las candidaturas de personas con condenas confirmadas en segunda instancia por determinados delitos de corrupción.

El proyecto también contempla modificaciones en el financiamiento de la publicidad electoral, la eliminación de la veda, la afiliación digital a los partidos políticos y cambios en los debates presidenciales, cuya obligatoriedad se mantendría únicamente en caso de balotaje.

Durante la sesión, representantes del peronismo cuestionaron los cambios en las reglas electorales, mientras que el oficialismo defendió los alcances de la iniciativa.

Tras conseguir la media sanción, el proyecto será girado a la Cámara de Diputados, donde deberá ser aprobado para convertirse en ley.

El Senado avanzó con el debate sobre la ludopatía

Luego de la votación, la Cámara alta comenzó el tratamiento del proyecto de prevención de la ludopatía, que busca restringir la publicidad de las apuestas online y reforzar los controles para impedir el acceso de menores de edad a las plataformas de juego.