El hijo de Ricardo Fort compartió imágenes del antes y el después de su transformación. El joven de 22 años mostró los resultados de sus rutinas de entrenamiento y los cambios en su alimentación.

Hoy 19:41

Felipe Fort volvió a llamar la atención de sus seguidores en las redes sociales luego de compartir una serie de imágenes en las que mostró su transformación física y reveló que aumentó 10 kilos en siete meses.

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El hijo del recordado empresario Ricardo Fort publicó en sus historias de Instagram una comparación del antes y el después, en la que dejó en evidencia los resultados de varios meses de entrenamiento y cambios en sus hábitos alimenticios.

"10 kilos subidos en siete meses", escribió el influencer de 22 años junto a las fotografías, que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales.

Desde hace tiempo, Felipe mantiene una rutina enfocada en la actividad física y una alimentación más cuidada, dos factores que contribuyeron al incremento de su masa muscular.

Además de compartir aspectos de su vida cotidiana, el joven continúa desarrollando su carrera en el mundo del modelaje. Entre sus trabajos recientes se destaca una campaña para la reconocida firma Prada Beauty.

También participó del BAFWEEK, donde llamó la atención al desfilar con una campera que homenajeaba a su padre, Ricardo Fort.